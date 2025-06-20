夏寶龍訪港｜政總晤商界　長實無代表　港產獨角獸在列

中央港澳辦主任夏寶龍展開第三日訪港行程，今（6月20日）早在政府總部與工商界及金融界代表會晤。這是夏寶龍繼去年11月8日在深圳出席座談會後，再次與本港工商界人士直接交流。參與今日座談的特區官員包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇和署理商務及經濟發展局局長陳百里。



6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港商界及商會代表座談。（港澳辦）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港商界及商會代表座談。（港澳辦）

夏寶龍約在早上9時半左右抵達政府總部，相關政策局官員及多名企業高層亦陸續抵達，包括恒基兆基聯席主席李家傑、周大福集團副主席兼新世界發展執行董事鄭志雯、新鴻基地產執行董事郭基泓、合和實業主席胡應湘、銀河娛樂主席呂耀東、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、九龍倉主席吳天海、四洲集團主席戴德豐、以及港投首個戰略合作企業、港產「獨角獸」思謀科技創辦人賈佳亞等人。

商會及業界代表則有廠商會會長盧金榮、中華總商會會長蔡冠深、港交所主席唐家成、黃金交易所主席張德熙、金融服務界立法會議員李惟宏及另一出身金融界的立法會議員陳仲尼。

今日出席的商界人士中，李家傑、吳天海、賈佳亞、蔡冠深、盧金榮均有出席港澳辦去年11月在深圳舉行的香港工商界座談會。當日新地由主席郭炳聯參加，新世界派出行政總裁馬紹祥，李嘉誠次子李澤楷則以盈科拓展集團主席身份與會。

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為財政司司長陳茂波抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為新鴻基地產執行董事郭基泓（中）抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為周大福集團副主席、新世界發展執行董事鄭志雯抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為合和實業創辦人胡應湘抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為恒基兆業聯席主席李家傑抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界人士座談，圖為東亞銀行聯席行政總裁李民橋抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界人士座談，圖為銀娛集團主席呂耀東（左）抵達政總。（夏家朗攝）

夏寶龍在政總逗留了近三小時，中午在財政司司長陳茂波阽同下乘坐專車離開。到位於灣仔的香港君悅酒店進行午膳，歷時約一小時後，離開酒店。

去年夏寶龍在香港會見各界人士後，當局均有安排與會者接受記者採訪，但今年並未沿用此做法。

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界人士座談，圖為九龍倉集團主席吳天海（左）與廠商會會長盧金榮（右）抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界人士座談，圖為四洲集團創辦人兼主席戴德豐抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為港交所主席唐家成抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為中華總商會永遠榮譽會長、立法會議員陳仲尼抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為香港黃金交易所主席張德熙抵達政總。（夏家朗攝）

6月20日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與本港工商界代表座談，圖為中華總商會會長蔡冠深抵達政總。（夏家朗攝）

港澳辦去年11月8日在深圳舉辦「2024年香港工商界人士座談會」，夏寶龍親自南下，與29位香港工商界代表交談。出席的香港工商界人士包括李嘉誠兒子李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、恒基兆業地產主席李家傑、新世界發展行政總裁馬紹祥。

去年11月在深圳見29工商界代表 提出建好三個「港」、支持北都發展

夏寶龍當時兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，提醒他們要勇於擔當，以「實際行動」詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。政界分析中央想呼籲香港企業家幫助香港參與國家深化改革，勉勵港商繼續努力傳承，爲中國式現代化建設添磚加瓦。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

夏寶龍同時以俗语「一招鮮、吃遍天」提醒香港不能吃老本。他敦促香港要建設好陸、海、空三個「港」，以及加大創科資源投入，將大創新產業規模，促請工商界支持北部都會區等長遠規劃。

上月考察澳門時明言「資本無國界、商人有祖國」

今年5月，夏寶龍在澳門與當地工商界人士座談時，再對港澳兩地工商界提出「四點希望」包括發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；堅定發展信心，紥根港澳繼續做大做強；發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

因應中美爆發關稅戰及長和集團賣碼頭風波，夏寶龍又強調，資本無國界，商人有祖國，針對霸權行徑，若「下跪」求饒，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益，必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。