西九文化區｜旺丁不足以旺財　跨過財困還看明年

【01政策分析】西九文化區管理局的2025/26財政年度周年報告有待公布，其向立法會民政及文化體育事務委員會提交的發展進度匯報卻率先披露，基本營運赤字按年擴大三成至9.98億元。管理局解釋，營運開支增加是因為須為即將開幕的西九演藝中心做前期準備，提升設施管理和數碼科技應用。他們預期首個辦公室項目明年落成，住宅和酒店等項目於2027/28年度陸續招標，未來的收入會有明顯改善。



西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。(羅君豪攝）

放寬「賣樓補貼」設赤字上限 財務紀律能否勒緊褲帶？

西九財政困難不是新近的事，兩年前時任董事局主席唐英年表示，只要像切豆腐般出售西九地皮，所得收入已足夠應付日常營運和員工薪酬。其後政府放寬西九「加強財務安排」，容許管理局出售西九2區內的住宅物業，以繼續運作約十年，同時施加多項財務紀律要求，包括為每三年營運赤字、員工成本佔比訂定上限等。

當時管理局表示會開拓收入來源，包括 ：

善用南面登岸設施，與旅遊及酒店業界合作開拓新旅遊產品；

提升表演場地的成本收回率，西九演藝中心可舉辦會議、宴會等商業活動；

調整場地使用政策，增加商業租賃比率及收費；

推動到內地或海外巡展、巡演，以及推出文創商品；

利用西九主要場地以至小型設施的命名權，吸引各界捐款。

海外巡展、維港渡輪多渠道開源 「文化造血」成效幾何？

西九碼頭及「西九渡輪」去年11月投入服務，至今年8月錄得超過30萬人次乘搭渡輪。今年3月至4月曾經配合「香港藝術三月」，以套票形式出售M+正價門票、西九渡輪單程船票以及山頂纜車優惠套票。現在仍然有售的餘下M+、西九渡輪及中環摩天輪的套票。

西九文化區推出、來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」今日舉行啟動禮。圖為渡輪內部。（洪戩昊攝）

至於西九演藝中心，可以說是繼M+、戲曲中心及香港故宮之後，西九文化區另一個焦點項目。去年向立法會提交的進度匯報表示「預計於2026年內竣工」，今年的說法是「預計於2027年啟用」。 大、中、小劇院分別達到1450個、600個及270個座位。管理局行政總裁接受報章訪問時直接與倫敦西區劇場和紐約百老匯相比，期望西九演藝中心作為「劇場樞紐」，香港人以至外國、內地旅客，每天都能找到想觀看的節目。

座位逾千的表演場地，目前已有戲曲中心大劇院、演藝學院歌劇院、 東九文化中心劇院等，西九演藝中心雖然重點在舞蹈、話劇和音樂劇，但要獨特定位，相信三者之中又要舞蹈為關鍵。西九演藝日前（10月8日）與香港芭蕾舞團簽署合作備忘錄，港芭將於明年4月進駐西九演藝中心，在9月至10月首演原創舞劇《李小龍：香港傳奇》，然後到亞洲、中東、歐洲、澳洲及北美洲等地巡演。

西九演藝及香港芭蕾舞團日前簽署合作備忘錄，將於明年4月進駐西九演藝中心。（董素琛攝）

由去過西班牙畢爾包、葡萄牙波爾圖的「草間彌生：一九四五年至今」，到曾赴上海和卡塔爾多哈的「貝聿銘：人生如建築」巡迴展覽，再到在上海及北京大收旺場、明年將到赴大灣區內地城市的《大狀王》，以至香港故宮合辦的古代金器展亦計劃於明年到澳洲維多利亞博物館展出，西九在推動到內地或海外巡展、巡演方面的成果不少，雖然對管理局的財政貢獻未有獨立顯示。

商廈落成住宅項目招標 能否填平十億財赤？

文創商品的收益似乎是個亮點。管理局提到古埃及文明展的170種文創商品大受歡迎，周邊產品為博物館帶來超過3300萬元收入。考慮到西九整體的入場費及節目收入是1.9億，文創商品的貢獻值得肯定。管理局沒有交代委託了哪間顧問進行經濟影響力評估，但表示西九於2025年為本地生產總值貢獻總額108億元，創造14270個全職或與全職相當的職位，並為政府帶來合共9.1億元的稅收貢獻。按年比較，三個數字分別上升兩成多至三成多。

香港故宮設計的古埃及文明大展盲盒大受遊客歡迎。（夏家朗攝）

M+及香港故宮的訪客人次分別由260萬及90萬人次增加到270萬及125萬人次，表演藝術節目觀眾亦由26萬上升至38萬人次，西九文化區整體訪客由1.5億增長到1.7億人次。惟文化藝術項目的成本回收率始終有限，西九能否順利過渡財政困難期，關鍵在於明年完工的三座藝術廣場大樓，可以帶來多少租金收入？明年上半年招標的西九2B區首個住宅發展項目，在美聯儲加息預期之下，結果會是如何？以至是毗鄰高鐵西九龍站的西九2A區酒店、商業及文創綜合發展項目，也必然受後市影響。

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