西九文化區｜高層薪酬要調整？　收支結構可重構

【01政策分析】西九文化區管理局的基本營運赤字擴大至9.98億元，管理層的薪酬成為話柄。立法會前議員田北辰直言，管理層是否應該考慮自動減薪至少三成，以改善觀感。



9名高層上一財年總薪金逾3900萬 按年升4.6%

根據管理局的2024/25財政年度周年報告，行政總裁的酬金支出是659.4萬，副行政總裁、香港故宮文化博物館館長、M+博物館館長等八名高層的酬金合共3273.5萬，九個人的酬金加起來是3932.9萬，按年上升4.6%。2025/26年度的數字尚未公布，但管理局員工成本是6.38億元，按年增加11.7%。簡單推算，九名高層的酬金支出應該佔員工總成本超過6%，行政總裁一人佔超過1%。

高層薪酬的水平難以一概而論。但如果要比較，英國泰特美術館（包括Tate Britain、Tate Modern、Tate Liverpool及Tate St Ives）的薪酬結構及高層比例是可以公開查閱的。在2025/26財政年度，泰特最高層的年薪介乎23萬至23.5萬英鎊，相當於每月約20萬港元，是全體員工中位數的6.5倍，佔內部員工總支出約0.4%。他們的員工的基本薪資平均上升3.8%，但由於相當於全職人數減至了半成，內部員工成本按年減少4.3%至5980萬英鎊。

借鏡歐美模式：泰特會籍強勁、MoMA重投資、龐比度靠公帑

環觀英國泰特、美國紐約現代藝術博物館（MoMA）、法國巴黎龐比度中心等，文化藝術項目的收入主要由經營收入（如門票收益）、政府資助、私人贊助或捐款組成。按三者的不同比重，英格蘭藝術委員會分成五種不同的財政模式，不同模式有不同特點，例如公共主導型要視乎政府的財政預算，自營主導型受市場需求與消費者支出影響，贊助主導型依賴與基金會、贊助企業的關係。

泰特美術館跟不少英國展館一樣，免費入場，其8940萬英鎊經營收入因此除了特別展館的門票之外，還包括餐飲、零售及出版、場地租用等商業活動。5840萬英鎊的公帑資助也是重要收入來源。值得一提的是，其會員人數達15.5萬人，續會率82%，會員收入按年增加超過13%，相當於1770萬英鎊。

西九文化區一個地盤發生盜竊案，工人失11張POKEMON卡牌，約值6,000元。(資料圖片)

紐約MoMA不依賴政府資助，以商業銷售、門票、會員及私人捐贈支持營運。雖然2025財政年度總營運收入2.83億美元，而總營運開支為3.15億美元，但其投資組合超過18億美元，財政相對穩健。MoMA最大收入來源是商業與經營活動，佔大約三成，投資收益與基金撥款是兩成多，門票及會員費收入加起來佔兩成。MoMA的會籍通常只得一年期，以其1,470萬美元收入，相對於門票收入4,240萬美元，比例也不算低。

法國的文化藝術項目主要是政府資助模式。正在閉館大翻新的巴黎龐比度中心，根據法國審計法院的報告，政府補貼在2022年佔總營運收入的68%，經營收入佔大約三成，當中包括門票收入、海外展出、特許經營與場地租金等，企業贊助的佔比最少。其員工開支佔總支出近一半，翻修計劃預計總成本約4億歐元，主要由法國政府資助，超過10萬件館藏分批撤離，部分寄存於羅浮宮、巴黎大皇宮等地，或展開全球巡展。

西九會員收入偏低 推廣會籍制度可破局？

回看香港西九，管理局強調成本回收率與海外文化機構看齊，其中香港故宮由44%上升至56%，M+由44%上升至47%，西九表演藝術處由30%上升至37%。如果從細項分析，2024/25年度博物館門票收入接近1.2億，但會費收入只是1679萬元，若能進一步推廣會籍制度，相信可以成為財政穩定的一個支持。

成為M+會員，可以參加會員專屬的「家庭日」，一同以充滿趣味和不一樣的方式感受展覽。（圖片由M+提供）

私人贊助和捐款方面，西九與不少大企業已有合作關係，例如CHANEL文化基金支持「M+修復」計劃，讓M+戲院放映九部橫跨1960年代末至2000年代初的4K作品；國泰航空支持香港故宮文化博物館及M+多個展覽的展品運送，以及本地及海外藝術家到香港及外地參加展覽和表演藝術節目；《大狀王》2026年上海站演出亦由滙豐保險冠名贊助。管理局曾經表示會利用主要場地以至小型設施的命名權以籌款，初步未見重要進展，但今年7月起已在區內設置多台電子支付自助捐款機。雖然管理局表示不是為了財政救亡，而是鼓勵公眾及訪客支持本地文化藝術發展，但經營收入、贊助和捐款的組成如何，財政結構打算走向怎樣的模式，始終是每個文化藝術項目要回答的問題。

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