專訪｜周永新嘆政治骯髒：凡事太盡有問題　籲李家超讓港休養生息

林鄭時代踏入倒數階段，港大榮休教授周永新接受《香港01》專訪，回顧時指歷屆政府社福決策守舊，展望時卻再三呼籲候任特首李家超，未來兩年「唔好搞咁多嘢」，好讓港人休養生息：「畀兩年時間大家靜一靜，過去三年太亂，攰呀香港人，我都攰！」除了政治爭議不要碰，教育、醫療等制度都應該不變應萬變，「等大家都定一定，要做，就實實際際基層醫療做好啲。」



被譽為「社工之父」的周永新，曾經在「退保」一役中遭林鄭批評不懂經濟，但其實他是讀經濟及中史出身。周永新說，讀歷史就會明白政治很骯髒，自己回歸前已經退出所有政治組織，不搞政治、但不忌諱談政治。



一直是民主派大本營的社福界，自2019年後成整頓對象，周永新說，社工信仰「賦權」、持守「批判」價值都沒錯，但比喻香港正如一艘超載的船：「任何人傾去一邊，呢隻船都會翻沉；而隻船能夠平衡，就在於有啲人去得太盡，要返番嚟先得，隻船先可以穩。」



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林鄭標榜社福立功 周永新：推翻退保無解問題 長生津埋財政隱憂

嘆去得太盡政改落空

林鄭月嬌任內堅持修訂《逃犯條例》，釀成回歸以來最大政治風暴，周永新說隨着政府換屆，各方都要重新思考。他說由反國教運動及「佔中」開始，這十年來社會「有時去得太盡，過咗火位」，要行穩致遠就必須同舟共濟，希望大家同坐一條船都反省一下，「唔好做一啲事情，對船嘅穩定有害。」

周永新說，無意判斷孰是孰非，但對的事情一旦過火就會出問題：「民主係啱㗎，但如果你認為只有『一人一票』嘅選舉先係民主，甚至話唔咁做就係不公義，咁就死火。」他憶述人大「831」決定，民主陣營堅持要「每個階段都『一人一票』，最後泡湯就係因為提名都要『一人一票』，去到盡咪唔掂囉！當時我寫嘢，我唔同意，啲人都歸納我係另一邊嘅人。」

修例風波後，北京在香港落實《港區國安法》。周永新說，亂局下用重典無可厚非，「點會唔啱啫，但任何嘢去太盡，就有錯。你話寬恕，咁就縱容，去得太盡，社會一樣亂晒籠。」他強調各方都要中庸，未來兩、三年要重建公民社會，聚焦無政治色彩的事情，譬如照顧老弱：「無人話錯㗎，建制都要關顧，社工更加要，呢方面多做，合作多啲。」

籲毋須自製恐慌 公民社會重建宜去政治化

被問到對時局大變的看法，周永新表示，《港區國安法》作為新法律，大家都會覺得很嚴厲，不過「有時係自己攞嚟驚」，舉例有學校圖書館將其著作《香港人的身份認同和價值觀》下架，「都係自己嚇自己，關咩事啫？」他說身邊確有人向他表達憂慮、打算移民，學界、社福界、宗教界、甚至學生都有，但他觀察當中不少恐懼並無理據，「除非你呼籲過外國制裁中國，暴動嘅時候畀人捉過、抄過名，如果唔係，根本無理由恐懼。」

周永新多次表示在新政治形勢下，首先不要自己製造恐慌。對於被視為溫和派的立法會前議員張超雄、以及民主黨元老楊森都被捕判囚，周永新說，兩人被捕都各有事因，不到他去判斷是非，「我唔會答呢個問題，我係邊個啫？又唔係上帝，又唔係法官。好多事情，唔係話唔分對錯，有人一定話我和稀泥。但個事實係，每個人都要為自己所為負責任；至於第二人做事對與錯，唔係我說，係佢講！」

我想問一問，你簽過名、登過報紙，係咪真係要驚到一個情形，你會畀人拉？政府會唔會拉你？我唔係好確定知道，但係我講一定唔會，或者我犯咗一個錯誤，太過無知。你一定會畀人拉，我會犯另一錯誤，將恐懼傳播左出去。 周永新 談《港區國安法》

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張超雄楊森判囚 周讚正直：比以前更堅強

周永新與張超雄、楊森淵源深厚。張超雄90年代回流香港教書前，周永新在一個會議結識對方，更邀他到港大見面，邀請他回港任教，「不過佢收尾無申請我哋（港大），去咗理工。」楊森更是周永新的博士學生，早前在獄中都有書信往來。

周永新毫不遲疑地讚兩人正直、「係好好嘅人」：「我諗佢哋完全承擔後果，會為自己所做嘅嘢承擔。至於楊森，要坐監，預咗，咁你有咩好替我擔心呢？」被問到會否覺得可惜，他說：「我相信兩人會承擔，自己所作嘅選擇。由我嘅觀察裡面，兩個人都比以前更加堅強（become stronger than before），尤其是楊森。」

楊森出來話「我無悔、我無錯，不過我法律上犯罪。」你咪尊重佢無錯囉，我何必判斷對錯呢？佢自己覺得自己正確，都因為犯罪承擔咗後果，咁仲更應該得到人嘅尊敬啦。 周永新 談楊森判囚