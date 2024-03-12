23條立法｜30情境題　「睇唔起」內地人會犯法？執到機密要坐監？

立法會《維護國家安全條例草案》委員會連續5日召開會議，逐條審議《基本法》23條立法的草案。全份草案有181項條文，委員會花20小時會議完成審議全數約70條有關罪行的條文。



連日來，議員提出多條情景題，讓官員解答希望釋除疑慮。《香港01》整合會議上30條「問與答」，讓讀者掌握甚麼情況下違法、甚麼情況下獲豁免。



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｜23條立法・三十問與答｜

▼煽動意圖▼

選委界管浩鳴：

有人將《蘋果日報》作紀念放在家，會否成為管有煽動刊物？

保安局局長鄧炳強：

需要有合理辯解，例如「我擺咗好耐，我唔知原來仲擺喺到，目的都唔係做煽動，我唔知道存在」等就可以處理問題。

新民黨葉劉淑儀：

有氣球印上煽動文字，例如「光復香港時代革命」，然後放氣球，會否已經屬於煽動？如有煽動的雕像沒有文字，又會否屬煽動意圖？

保安局局長鄧炳強：

放「光時」氣球肯定是煽動意圖的其中一種表達形式，而製作強烈煽動訊息的雕像有機會屬於煽動意圖的作為。

經民聯林健鋒：

對政府政策提出反對意見會否觸犯條例？

律政司司長林定國：

煽動意圖罪絕不阻礙市民表達意見，不影響社會批評政府，香港需要不同聲音，就算是表達很強烈的意見都沒問題，反而很歡迎。不過如果言論是旨在挑動情緒、破壞安寧就有分別。

選委界陳紹雄：

大學科研收集社會意見，其中可能有具備煽動意圖的意見，會否觸犯條例？

保安局副秘書長廖李可期：

科研收集沒有煽動意圖而取得資料、刊物，就不會跌入罪行。

民建聯陳克勤：

2019年有人刻意針對國內同胞，會否是歧視而非引起憎恨？

保安局局長鄧炳強：

煽動意圖並非僅僅歧視如「睇你唔起」，引起憎恨是更嚴重。

立法會高級助理法律顧問陳以詩：

發表文章指香港司法機構極度腐敗，解決方法是選舉法官制度，如何判斷屬「完善該制度或憲制秩序」而不犯法？

律政司司長林定國：

若沒列明司法腐敗理據和建議，可能令人推論撰文目的屬挑起憎恨，相反就判辭提出意見或建議改善制度，則予人不同感覺。

選委界簡慧敏：

由誰舉證行為是否具有煽動意圖？

律政司司長林定國：

要證明一人有煽動意圖需要由控方證明。

▼國家秘密▼

實政圓桌田北辰：

如果沒有印上政府內部傳閱文件，是否收到就可以披露，2018年紅磡站剪鋼筋事件，如果沒有獨立調查委員會去調查，真的影響乘客安全，我用公眾利益去抗辯應該可以？

保安局局長鄧炳強：

如此特定場景，其實不方便作出討論。

民建聯黃英豪：

民間大量科研，如何才算國家秘密，將來有否確認機制？

保安局局長鄧炳強：

沒有特定機構確認，但特首可以出證明書是否國家秘密，又稱自行研發的發明不會無端端沒有權限，不過如果與政府合作發展，政府施加限制，自己披露可能違法。

新民黨葉劉淑儀：

公眾利益辯解是否要沒有其他可行方法之後才披露？武漢李文亮醫生發現了新冠病毒，先跟上司說，抑或他直接說出去呢？

保安局副秘書長廖李可期：

該人要合理地完成所有步驟，是否披露前都做了。絕對不是有公眾利益就自動可以辯解。

A4聯盟楊永杰：

有人意外檢獲國家秘密文件，如果保留是否已經違反國家秘密罪？

律政司司長林定國：

罪行要素是明知有關內容屬國家機密，若「唔覺意」檢獲就不會是「明知」。如果閱讀有關內容後發現屬於國家機密，按常理應盡快交予有關當局，無理由掉進垃圾箱或交予其他人。

民建聯黃英豪：

如何判斷資料是否「看似國家秘密」，是否有客觀標準？

署理首席政府律師梁文豐：

關鍵不是消息真或假，而是利用公職人員身份發布消息，而是想危害國家安全。

律政司司長林定國：

條例針對的是公職人員「放流料」，而該「流料」又「好鬼似」，舉例訛稱有國家即將派軍隊攻擊香港，「放啲假嘅機密出去，人哋信以為真嘅話，你會引起社會動亂同社會嘅不安，造成國家安險。」

民建聯周浩鼎：

倘有公職人員因個人原因而發放確信是真實的機密文件，但該名人士沒有危害國家安全的意圖，該人士是否仍受免責辯護保護？

保安局副秘書長廖李可期：

除違反公務員守則，亦違反條例指明「不論該資料、文件或物品是否屬實，該人士即屬犯罪」，「因此呢，佢做咗嗰樣嘢呢，佢點都係死㗎啦，係爭在邊條罪。」

新民黨葉劉淑儀：

訛稱政府派3萬元令公眾空歡喜違法？

保安局局長鄧炳強：

雖然不違反該條文，但會違反其他條文如公務員守則等。

▼境外干預罪▼

新民黨葉劉淑儀：

香港與外國智庫經常合作交流，很多英美智庫的董事局成員或高層，不乏當地政府前高官，本港智庫會否因為與外國智庫合作，甚至接受資助而觸犯條例？

保安局局長鄧炳強：

任何機構與外國機構，甚至政府，都不會因純粹雙方合作或受資助而構成罪行，雖然雙方合作有機會屬於配合境外勢力，但要涉及意圖帶來干預效果及用不當手段才犯法。

A4聯盟楊永杰：

容許受禁組織在處所內集會方面，如酒樓老闆租出場地後才發現租借人為受禁組織成員，酒樓老闆是否需要即時終止合作，或即刻制止聚會？

保安局局長鄧炳強：

重點在於是否「明知」，如果場地負責人「明知」對方是受禁組織，仍向其借出場地，即屬違法。

飲食界張宇人：

收到「某君」收訂，宴會當日才發現是被禁組織的活動，會否適時更新及公布受禁組織名單？

保安局局長鄧炳強：

憲報有清晰列明被禁組織名單。

林定國（左）與鄧炳強今日（11日）繼續向法案委員會解釋草案條文（廖雁雄攝）

▼間諜活動▼

A4聯盟楊永杰：

有「龍友」收錢到軍事用地等禁地外拍攝，不知對方是間諜，即使絕無危害國家安全的意圖，都擔心會否違反「間諜活動」罪行？

保安局局長鄧炳強：

在門口經過、純粹影相的話，不會構成間諜活動的罪行。

署理律政專員蕭敏鏇：

倘「龍友」將禁區外的照片出售予明知有危害國家安全意圖的組織或團體，該行為受現有法例規管。

民建聯黃英豪：

「與間諜活動相關的罪行」中列明「軍火」的種類，「激光炮」等先進武器亦應包含在定義之內？

保安局局長鄧炳強：

「激光武器」未有如槍械、魚雷、地雷等列明在條例中，但只要是「任何擬在戰爭或武裝衝突的物品或裝置」都可包括在內。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（10日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文。保安局局長鄧炳強表示軍事禁地多數位於山位，行山的市民或會誤闖入其中，只要沒有危害國家安全的意圖，則不會違反條例（梁鵬威攝）

▼危害國家安全的破壞活動▼

經民聯林健鋒：

聯交所、交易所等都是香港發展重要一環，草案仍是百密一疏，建議將上述設施列入草案當中，以作防範之用。

保安局副秘書長廖李可期：

條例特意以「不窮盡」的方式表達公共服務及設施，「因為我哋知點寫都唔會寫得曬。」

自由黨張宇人：

貨櫃碼頭不屬於條文所指的「公共設施」，是否受「危害國家安全的破壞活動」條文規管？

保安局副秘書長廖李可期：

公共交通工具或設施的定義「Flexible」（彈性），相信條文已涵蓋到需要涵蓋的公共設施。

A4聯盟楊永杰：

AI教唆分裂國家是否受條例規管？

保安局副秘書長廖李可期：

透過電腦程式去作出危害國家安全的破壞活動，「似乎都可能可以包到落嚟。」

3月8日，立法會《維護國家安全條例草案》委員會首次開會，審議《基本法》23條立法。（廖雁雄攝）

▼煽惑公職人員離叛▼

新民黨葉劉淑儀：

港交所、證監局人員為何兩個不包括在內？

保安局局長鄧炳強：

名單範圍是「以風險為本」。

選委界簡慧敏：

條文所指的公職人員定義集中於受薪與否，機管局主席不受薪未有在名單上，會否「兜底」修訂？

保安局局長鄧炳強：

受薪不是唯一考慮因素，整體安全風險最重要，草案上的名單建議是「活的清單」，日後可修改。

民建聯陳克勤：

已退休的公務員邀請在職公務員提早退休及移民，會否涉及煽惑離叛？

保安局局長鄧炳強：

退休是正常活動，「有遲有早」，視乎個人生涯規劃，和放棄特區效忠是兩回事。

律政司司長林定國：

不打政府工不是放棄對特區效忠，一定不需要擔心。

今天（8日）刊憲的基本法23條草案，名為《維護國家安全條例草案》，一共有212頁。（盧翊銘攝）

▼叛國▼

民建聯周浩鼎：

加入與中國交戰的外來武裝力量，將犯叛國罪，是否一踏進組織即犯罪，不需考慮意圖？

律政司司長林定國：

加入已是自願，行為反映心態，「主動加入唔使講啦啩，背後已經包含意圖。」

商界（第二）廖長江：

協助與中國交戰的敵方屬違法，科技戰、金融戰等新型戰爭，條例會否涵蓋？

保安局局長鄧炳強：

條例所指的戰爭是實體戰爭，金融、科技戰可以由其他條例處理。

立法會《維護國家安全條例草案》委員會3月11日開會，已連續第4日會議，出席的包括律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

▼叛亂▼

新民黨葉劉淑儀：

如果衝入中聯辦塗污國徽、佔領立法會「打爛啲嘢」是否屬叛亂？

保安局局長鄧炳強：

理解正確，把尺是會否影響領土安全，如塗污國徽等，「把尺就會這樣度落去」。暴動與叛亂有差距，暴動不一定危害國安和整體公共安全，2019年「五區開花」就有整體性，對香港有整體影響，如果有地區勞資衝突導致暴力事件，屬個別情況。

基本法23條草案今天（8日）早上8時許刊憲，名為《維護國家安全條例草案》，3小時後，立法會隨即加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。（盧翊銘攝）

▼隱匿叛國▼

經民聯盧偉國：

若知道另一人已犯、正犯或將犯叛國罪，須在合理切實可行範圍內盡快舉報，何謂合理切實可行的範圍？

保安局局長鄧炳強：

視乎個別情況，「我知悉後行去警署，切實合理地去到警署」

律政司司長林定國：

「盡快」的定義，要以常理理解的速度，否則「啲人就會諗係咪下一秒就會比人拉。」

律政司司長林定國：（自問自答）

若有人向律師諮詢組織軍隊推翻特區或中國會否犯法？

律政司司長林定國：

若諮詢法律意見，律師不向外披露也不犯法，諮詢過程保密。若有人並非諮詢，向律師朋友透露將叛亂，律師如不披露即屬犯法。