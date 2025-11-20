小雪節氣2025｜防寒養腎多攝10種食物+3款益腎湯水　習俗吃麻糬？

24節氣小雪是冬季的第2個節氣，代表已進入初冬了。小雪一般在11月21-23日，2025年小雪是11月22日。雖然颱風接踵而來，但這幾天時陰時雨氣溫明顯下降，外套、棉被陸逐出場。這時候記得保暖，小心着涼，加上天氣乾燥，需吃點滋潤食物、防寒養腎。究竟小雪節氣宜吃什麼食物和湯水？有什麼民間習俗？



小雪節氣代表已是初冬，氣溫明顯下降和乾燥，小心著涼。（unsplash）

小雪節氣習俗

小雪雖已踏入冬季，但寒氣未深，即使北方開始下雪，規模屬小，故稱小雪。小雪期間因應天氣的變化，有不少傳統習俗。

小雪節氣習俗1：低溫乾燥 最宜醃菜

所謂「小雪醃菜，大雪醃肉」，小雪這段期間氣溫漸降，雨水漸小，較為乾燥，最宜醃菜，氣溫再低至「大雪」時便醃肉，為冬天作好準備。

小雪有吃糍粑（即麻糬）的習俗，有象徵團圓好運的意思。(資料圖片)

小雪節氣習俗2：吃麻糬 象徵團圓好運

部分地區在小雪節氣時，會有吃糍粑（或稱麻糬）的習俗，除了有養脾胃的功效，還象徵豐收、團圓，為家人帶來好運的意思，也是古時傳統的節日祭品。

小雪節氣習俗3：曬魚乾 喝刨湯

「小雪小到，大雪大到」那是台灣諺語，指小雪前後烏魚會慢慢游到台灣海峽，到了大雪，便會聚集一大群更多的烏魚群，而且相當肥美。小雪也是曬魚乾的好時節，漁民也會趁這時機儲定乾糧。此外，土家族傳統還會殺年豬，喝刨湯，即以上等新鮮豬肉烹的美食。

小雪節氣食物｜防寒養腎 吃溫補食物

秋收冬藏，冬季陽氣潛藏，陰盛陽衰，故宜多曬太陽，吸收陽氣。天氣轉涼，容易引發上呼吸道感染、心腦血管疾病及關節痛等問題，早上別忘添衣，也可泡腳促進血液循環，防止手腳冰冷。飲食方面應注意「防寒養腎」，註冊中醫師楊明霞博士曾表示，冬天腎氣當令，腎主生長、發育、生殖。腎氣旺盛的人會較精神，頭髮會較濃密。甚至健步如飛，行動自如。相反腎氣較弱人士，易早生白髮或脫髮，易倦，易腰痠腳軟等出現一些衰老表現。黑芝麻粉7款檢測｜愈幼滑鈣質吸收愈多？馬玉山最高蛋白 鈉差13倍

冬季屬水，腎也屬水，因此冬天宜多進食屬水的黑色食物，補益腎氣，並適當進食溫補而平和的食物，如栗子、淮山、花生及雞肉等。此外，冬季進補較多，容易令體內積滯，可吃蘿蔔清熱除脹，平衡內熱，故有「「冬吃蘿蔔夏吃薑」的說法。

按下圖看小雪宜吃哪些養腎食物？

1. 羊肉：性溫熱，有補氣滋陰、暖中補虛、開胃健脾、滋養強壯等功效。

2. 黑豆：具有健脾利水、消腫下氣，滋腎陰、潤肺燥等功用。

3. 淮山：性味甘平，健脾益腎、補氣養陰，加上氣味平和，溫補而不燥，特別適合腎陰虛的體質食用。

4. 銀杏：入心肺腎經，溫肺益氣、鎮咳止喘、縮小便、止白帶。

5. 花生：性味甘平，入肺脾經，醒脾開胃、潤肺利水，其紅衣可養血補血，且有生髮烏髮之效。

6. 南瓜：性溫味甘，入脾胃二經，能潤肺益氣、化痰排膿、驅蟲解毒、治嗽止咳。

7. 韭菜：味甘辛，性溫，補腎助陽、溫中開胃、止汗固澀等功效。其辛辣味具有促進食慾的效果，同時有溫中行氣、散瘀解毒的功效。

8. 黑芝麻：性味甘平，有滋養、補益、強身的功效，生津、潤膚及潤燥滑腸等。肝腎不足所致的脫髮、皮膚乾燥、便秘及眩暈等，黑芝麻也適合中年人或老年人作保健之用。

9. 雞肉：性溫味甘，入脾胃經，補中益氣、溫陽健脾、補髓填精。

10. 栗子：性溫味甘、平，入脾、胃、腎經，能養胃健脾，補腎強筋。

補腎食物｜花生養血羊肉補虛 10種食物抗疲勞不畏寒5款益腎湯水

小雪節氣湯水食譜｜無花果栗子雪耳湯

秋冬湯水食譜｜無花果栗子雪耳湯補腎健脾 性質平和惟1類人慎飲

無花果雪耳栗子湯食譜

小雪節氣湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯

冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜

蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

小雪節氣湯水食譜｜百合蓮子粟米湯

冬天湯水食譜｜增血氣防感冒 百合蓮子粟米湯健脾補腎3類人不宜