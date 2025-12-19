冬至習俗2025｜冬至大過年？6大習俗點食增桃花運？健脾補腎6湯水

冬至習俗2025｜冬至，24節氣的第22個節氣，一般是12月21-22日之間，2025年是12月21日（日）。天文台預測當日天氣和暖，市區溫度約20-25℃，相對濕度60-85%。冬至這段期間，中醫認為宜吃補腎溫脾的食物，促進血液循環，驅寒保暖。除了要吃湯圓，冬至習俗還有哪些？「冬至大過年」究竟是什麼原因？



冬至由來｜為何「冬至大過年」？

冬至，不僅是24節氣，也是中國人最重視的節日。由於這是全年中白天最短、黑夜最短的一天。冬至之後，日照便會開始變長，夜晚變短，故被視為陽氣初始的日子，是一年的開始。周朝至初漢期間的曆法中，更以冬至為歲首（新一年的開始），是中國傳統最重要的節日，因此有「冬至大過年」的說法。

冬至習俗｜為什麼吃湯圓？

相傳明朝時，有位貧苦家中的妻子過世，丈夫為了籌錢安葬妻子，把女兒賣到富戶人家中當婢女，女兒知道後非常難過並暈了過去，父親便把乞討回來的糯米糰和湯餵她，讓她甦醒。後來女兒因思念父親，想起此事，在家門掛上兩個糯米糰，盼有天父親可以看到，與她相認。

冬至習俗

冬至習俗1：湯圓食雙數

冬至習俗中，家家戶戶都會團聚一起吃湯圓，代表了一年圓滿結束。而且還要吃雙數的湯圓，尤其單身人士，會招來好姻緣和人緣，單數則可能增加繼續單身的機會。

冬至習俗2：宜早歸免晚上外出

冬至晝短夜長，古人認為人陽氣會在這段期間減弱，建議不要在外逗留太晚，避免招惹厄運。

冬至習俗3：避免熬夜

冬天減弱人的陽氣致氣弱，晚睡會令陽氣進一步下降，對氣場及來年的運勢恐有影響。

冬至習俗4：多包容抑怒氣

冬至為節氣變化之日，忌動怒鬥狠，應抑制怒氣，避免吵架，以免氣場轉換破壞好磁場。

冬至習俗5：不宜嫁娶

冬至屬於大節氣，古人認為「四立四至」的日子（即立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至）不宜結婚，因這八個節氣有「四絕日」及「四離日」的忌諱。

冬至習俗6：不宜房事

冬至天冷，陰氣旺盛，男女精力太旺容易外洩陽氣，導致陰氣入體，易傷元神。

冬至飲食｜宜溫脾補腎、驅寒保暖

冬至期間，天氣漸趨寒冷宜滋陰補陽、保暖防寒，可吃補腎溫脾的食物，有助促進血液循環，去寒保暖，增強體質。

冬至宜吃17種食物：

1 羊肉、牛肉、雞肉：性溫，能補氣血、驅寒暖身。

2 糯米、黑米、紅豆：健脾暖胃。

3 白蘿蔔、山藥、蓮藕：助消化、潤肺防燥。

4 芝麻、核桃、黑豆：補腎益精。

5 梨、百合、銀耳：緩解乾燥。

6 紅棗薑茶、桂圓茶：驅寒活血，適合體寒者。



冬至忌吃4類食物：

生冷寒涼、油膩難消化、高鹽高糖或過量辛辣燥熱食物都不宜多吃，否則會耗傷陰液，引發上火、口乾，或增加心血管負擔。



冬至飲食重順應自然、平衡陰陽，根據自身情況選擇溫補或滋陰的食物。若有高血壓、糖尿病等特殊情況，可諮詢醫生或中醫師。

冬至湯水推介

冬至湯水推介1：淮山蘿蔔螺頭雞湯食譜

淮山白蘿蔔螺頭雞湯食譜

冬至湯水推介2：姬松茸螺片雪耳湯

冬至湯水推介3：蜜瓜螺頭湯

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜，又稱爵士湯。

冬至湯水推介4：姬松茸蓮藕湯

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

冬至湯水推介5：栗子蓮子腰果湯

栗子蓮子腰果湯食譜

冬至湯水推介6：蟲草花眉豆合桃湯

