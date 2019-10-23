【中式糖水】芝麻糊紅豆沙...10款經典糖水　中醫詳解功效及宜忌

湯水可滋潤五臟六腑，中式糖水也可，甚至是滋潤身心，想想吃甜品的好滋味是多麼的幸福！ 中式糖水的功效、寒熱及禁忌等，像是哪些人不宜食用，不可跟甚麼食物一起食用之類，記者請教了註冊中醫師鍾啟福博士詳細解釋。

糖水冷熱皆有，一般是飯後甜品或宵夜，因著氣候變化吃時令糖水，例如秋冬吃木瓜雪耳糖水滋潤皮膚、潤肺潤腸；冬天吃芝麻糊和番薯糖水暖身驅寒；夏天吃綠豆沙消暑清熱，不同的中式糖水各有療效，對東方人來說是藥食同源的養生佳品。以下10款中式糖水可說是經典中的經典，記者向註冊中醫師鍾啟福博士查詢它們各自在中醫角度上的屬性、食用療效及食用宜忌。

10款中式糖水包括︰芝麻糊、花生糊、杏仁茶、紅豆沙、綠豆沙、番薯糖水、芋頭西米露 、紫米露 、腐竹雞蛋糖水及桑寄生蓮子蛋茶。

中式糖水比起西方甜品，有東方人講求藥食同源的優點。（VCG）

芝麻糊

鍾博士表示，芝麻是很好的秋季食材，它既能滋養皮膚及頭髮，又有潤腸通便的作用。芝麻分黑芝麻和白芝麻兩種，食用常以白芝麻為主，補益時則以黑芝麻藥用為好，芝麻既可食用又可作為油料，可炒製或磨碎成芝麻糊。根據《本草綱目》記載，芝麻味甘、性平，有滋養、補益、強身的功效，能生津、潤膚、潤燥滑腸、補血、明目、補益精血等。同時適合因肝腎不足所致的脫髮、皮膚乾燥、便秘、眩暈等，十分適合中年人或老年人作保健之用。此外，《本草求真》說：「胡麻補血、暖脾、耐飢。凡鬚髮不烏，以投。」經常食用黑芝麻有利維持頭髮健康生長，老少咸宜。

芝麻糊屬老少咸宜的糖水，經常食用黑芝麻有利維持頭髮健康生長。（資料圖片/馮嘉雯攝）

花生糊

請按下列各圖了解食譜、食療功效及宜忌︰

點擊以下看杏仁茶、紅豆沙的食療功效及宜忌︰

綠豆沙

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番薯糖水

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點擊以下看芋頭西米露、紫米露及腐竹雞蛋糖水的食療功效及宜忌︰

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桑寄生蓮子蛋茶

請按下列各圖了解食譜、食療功效及宜忌︰

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中式糖水的食材大多以五穀類（芝麻）、堅果（花生、腰果）、豆類（紅豆、綠豆）、澱粉蔬菜（番薯、芋頭）及水果為主，雞蛋、牛奶、腐竹、雪耳及性味平和的藥材（桑寄生、蓮子）也是常常出現。詳細看了以上各款糖水的食材功效與宜忌後，不妨點擊以下各圖看10款經典糖水的功效總結︰