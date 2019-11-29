【食物解碼】鹹蛋為什麼用鴨蛋醃製而不是雞蛋？鹹香味竟來自...

鹹蛋近年成為炙手可熱的食材，由零食至傳統中華料理抑或是新派料理都可以見到它的蹤影。一提起鹹蛋，大家都知道是由鴨蛋醃製而成，不過為什麼市場上的鹹蛋是用上鴨蛋而不是用雞蛋呢？

你有想過為什麼鹹蛋是用鴨蛋醃製而非雞蛋嗎？

醃製鹹蛋的方法有2種：（1）鹽水醃製法、（2）紅土醃製法，市面上出售的都是用上紅土醃製法。至於為什麼用上鴨蛋，主要有兩種說法。

筆者曾經聽說在外國生活的華人，因鹹蛋在市場的價格太昂貴，而選擇自己醃製鹹蛋。（資料圖片／潘思穎攝）

按圖看鹹蛋用鴨蛋醃製的原因：

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雞蛋不能成鹹蛋？

曾經筆者嘗試過住在法國的親戚所醃製的鹹蛋，她稱在法國雞蛋比鴨蛋容易買到，所以用上了雞蛋。雖然味道不俗，可是醃製過的雞蛋肉質不及鴨蛋的結實，蛋黃亦缺乏鹹香味，整體感覺還是用鴨蛋醃製更好吃！

事實上是可以用雞蛋醃製的，不過個人認為用鴨蛋真的更好吃。

在家也能自製醃鹹蛋！

雖然鹹蛋並不是什麼天價食材，$5都已經可以買到2隻重手鹹蛋，不過自家醃製的好處便是可以享受靜待收成的喜悅及吃得安心。有興趣可以參下以下食譜自製醃鹹蛋，但謹記醃製時所有道具不可有油脂，不然鴨蛋也會變壞。

醃鹹蛋食譜

醃鹹蛋過後也可以參照以下食譜品嘗鹹蛋跟皮蛋的鹹香味！

請按下圖看鹹蛋、皮蛋食譜：

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金銀蛋莧菜食譜

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