【曲奇食譜】開心果曲奇聖誕純素小食　蛋奶敏感或Vegan都食得！

曲奇是烘焙的入門班，簡單的曲奇食譜、曲奇餅零失敗的方法，還要必有要嘗嘗做純素曲奇，沒有雞蛋與牛奶，口感一樣鬆脆，再加些許開心果令曲奇充滿堅果香。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

開心果是堅果之中熱量較低的種類，脆卜卜之餘香味濃郁，是健康零食的上佳選擇。其實以開心果做主題的食物也極為豐富，開心果雪糕、開心果露、開心果曲奇…如此多「開心」食物，聽來也覺開心。的確，堅果類也是抗壓食物之一，有助提振好情緒。聖誕節將近，home made cookies該是不少人的特備節日小食，既可一大班親友分享，也可做成小禮物送贈，收到同事一塊親手做的曲奇，讓你窩心？開心？還是驚喜呢？

開心果曲奇，開心果是堅果之中熱量較低的種類。

曲奇算是烘焙中的入門級，簡單的有牛油曲奇及美式軟曲奇，另一款是純素曲奇，因為製作純素曲奇的過程及備料一點也不複雜，於是乎容許我納它們入簡單曲奇食譜之一。純素的意思是沒有用到奶製品（牛油、忌廉之類）及雞蛋，對於有蛋奶敏感及因蛋奶緣故令濕疹翻發的朋友，也可一嚐曲奇滋味，口感鬆脆不黏牙齒，放於密封的罐內保存，可放上3天也保持鬆脆。

開心果曲奇以純素方式製作，口感鬆脆。

鬆脆的小秘訣是加了些許木薯粉（即泰國生粉）摻入低筋麵粉一併製作，做曲奇最易記的步驟是「乾濕分離」，意思是乾材料與濕材料各自攪拌，然後再合併搓成麵糰，熱天時製作，需要將麵糰放於雪櫃內冷藏一會，使麵糰挺身，當切開時邊緣自然整齊。泡打粉的分量也不需多，否則曲奇在焗爐內膨脹過度，「肥嘟嘟」的外觀不討好。其次，用質素較佳的橄欖油或椰子油等，雖然香味絕不比牛油曲奇那樣酥香撲鼻，不過純素曲奇的精髓便是，即使缺了蛋奶也能成曲奇。

開心果曲奇，用質素較佳的橄欖油或椰子油等製作。

開心果曲奇食譜

健康小貼士︰

據2016年美國國家生物技術資訊中心（NCBI）資料顯示，100克開心果的熱量為572千卡，熱量比其他堅果低，但需留意食用分量，據澳洲飲食營養指南建議，每天食用堅果的數量宜控制於30克，大概30粒開心果，經常性過量食用也有致胖風險。

相關食譜：

【素食食譜】純素熱香餅聖誕樹 一個人生活的快樂廚房

純素熱香餅食譜

【果醬餅乾食譜】純素版下午茶小點 一隻手指即現完美造型