【素食放題】$68多國菜$248韓式火鍋任食　附素小吃食譜迎聖誕

素食放題$68，素食韓式火鍋$248/位（非茹素者有肉揀），12月臨近聖誕節，普天同慶擦餐勁，素食一樣多姿多彩。喜歡自己「整嘢食」的朋友，推介幾款小吃素食譜給你準備聖誕開派對。

「食素唔飽！」大概已愈來愈少人有此想法，香港素食風潮已盛行多年，新派素食的興起，素食不再局限於羅漢齋伊麵、齋雞齋鵝和螢光色齋鹵味。前陣子素食自助餐及放題蔚然成風，最近半年轉趨沈寂，將近年尾聖誕，某些人氣素食店及綠色飲食餐廳開始陸續推出限定優惠，享受美食大吃大喝之餘，鼓勵健康飲食，少肉多菜，蔬果豆類有豐富營養及抗氧化物，有益身體，延緩衰老。

食材分成五種顏色，進食各種顏色的食材，可以攝取到多種營養。善用食療養生，大韓民族是當中代表。（資料圖片/陳嘉元攝）

或者有些朋友是彈性素食者，又或者非為宗教原因茹素，香港愈來愈多餐廳推出綠色餐牌，好等素食或葷食者各取所需，其中一間韓國餐廳在葷素共融方面，經營成績頗為亮眼，尤其韓食崇尚五色食物，深信醫食同源，順應四時的養生觀念，讓注重養生的人士青睞。

將近秋冬，店內有全新的養生美顏素椰子湯鍋，功效溫補潤燥，有助補氣血和暖胃驅寒。一般火鍋湯底以豬骨豬肉等熬製，不過「素湯鍋」以椰子肉先熬煮3小時，再加入素豬肉、紅棗、杞子及椰奶等食材。煲湯用的素豬肉為大豆製品，並不需用長時間熬煮，當成「真肉」使用，令素椰子湯鍋的湯味更醇厚。另一款推薦湯底為養生功效上佳的人蔘春雞湯鍋，集中以活血補氣的藥材，加來自西班牙的放養雞燉煮4小時，湯味濃郁甘甜。

養生美顏素椰子湯鍋，功效溫補潤燥，有助補氣血和暖胃驅寒。（The Joomak提供）

火鍋放題可自選數10款葷素食材，看餐牌請按圖︰

+ 4 + 3 + 2

The Joomak

地址：尖沙嘴廣東道17號海港城海運大廈3樓LCX 34號舖

供應日期︰1/12至28/2，逢周二全日供應（公眾假期除外）

價錢︰$248/位，限時1.5小時火鍋任食。

查詢：2111 0851

尖沙嘴人氣素食店，12月推出$68/位素食放題。（2DP 提供）

尖沙嘴有另一間人氣素食店，之前素炸雞一出成為素食飲食圈的熱話，因為外型似足家鄉雞。是次家鄉雞要讓路，12月餐廳推出$68/位素食放題，近50款素饌，例如日式素花枝酥扒、馬來沙嗲素雞串燒、新加坡濃香肉骨茶湯麵及泰式冬陰功湯麵等，另有清新菜式，包括歐陸式青蘋果紅菜頭沙律、泰式一口生菜包等，食客可大飽口福。

素食放題近50款素饌，看餐牌請按圖︰

+ 6 + 5 + 4

除以上款式之外，另有冷盤前菜（麻辣凍豆腐、燒牛油雜菌、玉子燒），主食（粟米炸魚柳飯、沙茶醬肉碎意粉），小食（芥末芝士波、酥炸豆腐），甜品（抹茶蕨餅、豆腐花、清潤木瓜湯水）等。

2DP

地址：尖沙嘴厚福街12至12號A藍馬商業大廈地下

供應日期：5/12起，逢周一至周五﹙公眾假期除外﹚。

供應時間：12:00至17:30

價錢︰$68/位﹙免加一﹚，限時︰1小時任食。

出街找「素」現在已經超多元化，自己在家煮「素」也是簡單易辦。前文提及過市面上的素餐廳有素炸雞供應，當然餐廳所吃到的非常美味，而自己DIY其實也可做到，還有小食番薯芝心丸、韓式辣炒年糕、蘿蔔泡菜煎餅及泡菜麵卷等，聖誕派對要貢獻自家美饌時，不妨考慮以下食譜推介。

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