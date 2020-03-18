【健康飲食】日食一隻蛋會增心血管疾病風險？哈佛最新研究發現…

每天吃一顆蛋會增加心血管疾病風險嗎？《英國醫學期刊》一項統合分析（Meta-analysis）研究發現，平均每日吃一顆雞蛋，找無與心血管疾病的關連。不過，加州大學助理教授Andrew Odegaard表示，營養與健康的研究受很多因素影響，判斷蛋的攝取量時，應考慮個人健康和代謝情況。

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根據《WebMD》，雞蛋與心血管疾病的風險爭論數十年，哈佛公共衛生學院研究團隊花費32年，追蹤美國17萬女性和9萬男性的飲食習慣，這些人研究之初都沒有癌症、糖尿病和心臟病。

研究也分析了另外28個研究，含括170萬人資料，發現在歐洲和美洲族群，一天一顆蛋與心血管疾病也無關聯。甚至對於亞洲人，每天吃一顆蛋還有預防效果。

「適量攝取──每天一顆蛋，和心血管疾病無關聯。」針對超過一顆蛋怎麼辦？按計劃主持人哈佛大學營養學與流行病學教授Frank Hu告訴《CNN》，其實很少人平均每天吃超過一顆蛋，大部分是每週1-5顆，實際上少於每天一顆。

針對該研究，塔夫茨大學心血管營養實驗室主任Alice Lichtenstein認為，結果符合美國心臟協會2019膽固醇指引和2015年美國飲食指引。他更補充，指引建議以全蛋取代全脂牛奶、加工肉品和紅肉。

每天吃一顆蛋會增加心血管疾病風險嗎？《英國醫學期刊》一項統合分析（Meta-analysis）研究發現，平均每日吃一顆雞蛋，找無與心血管疾病的關連。（Mamad Davari／Unsplash）

雞蛋營養價值高 膽固醇卻容易超標

加州大學助理教授Andrew Odegaard提到，一顆蛋含有75卡的熱量，可提供7克優質蛋白質，5克脂肪和1.6克飽和脂肪，以及鐵、維生素、礦物質和葉黃素和玉米黃素等營養。而且價格便宜。

儘管有許多優點，一顆蛋卻含有185毫克的膽固醇，目前指引建議一天膽固醇攝取量約300毫克，或者飽和脂肪熱量低於一天的10%

Andrew Odegaard說，雞蛋是否引發心血管疾病風險已爭論數十年，有研究發現攝取過量雞蛋與壞膽固醇升高有關，提升冠心病風險。他不認為，這項爭論會終止，但最新研究確實能讓議題「冷卻」一段時間。

不過，他提醒，該研究是觀察研究，無法證實因果關係，而且營養與健康的研究受很多因素影響，判斷蛋的攝取量時，應考慮個人健康和代謝情況。

參考資料：

1.Unscrambling the Egg Data: One a Day Looks OK2.An egg a day may be fine for you after all, a new study says 3.Drouin-Chartier Jean-Philippe et al. Egg consumption and risk of cardiovascular disease: three large prospective US cohort studies, systematic review, and updated meta-analysis. BMJ 2020; 368 :m513

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