【健康湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒　預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，有社區大爆發之勢，確診個案每日都幾十宗起跳，基本上香港人每日都口罩不離身。冬天戴口罩還好，但當天氣開始回暖，戴住口罩實在很悶熱，才一陣子已侷到口罩內分不出是面油還是汗，怎會不長暗瘡呢？問到中醫師如何解決，她就推薦讀者煲綠豆薏仁湯清熱解毒。 攝影：鄧穎琪

暗瘡分好幾種，有的成因是心火亢盛、脾胃濕熱、肝火、肺熱或肝腎不足等，至於戴口罩為何會生暗瘡，註冊中醫師邱穎琳解釋：「長時間戴口罩，口罩內濕氣重，溫度高，就會令人容易生暗瘡，尤其令脾胃濕熱型的暗瘡惡化。」脾胃濕熱型暗瘡除了容易長於臉的下半部，亦會有煩躁、易倦、面油多、消化不良甚至有口氣問題。

綠豆薏仁湯，亦可作綠豆薏仁茶，它的材料不多，水量也少，煲起來很清。大部分人煮綠豆前都會先浸軟1小時，薏米、扁豆同樣要浸，但浸泡時間相對較短。如果你有事先浸綠豆等，煲湯只需煲半小時就夠；如果你沒有浸軟，則需要將煲湯時間延長至1小時。網上見到有人會加糖來調味，但中醫則指這碗湯本來味道就偏淡，若加糖反而令暗瘡問題加劇。

這種湯分量不多，建議即日飲完，若貯存於雪櫃也只能擺一天，因為容易變壞。

綠豆薏仁湯食譜

整個湯有清熱、袪濕、解皮膚毒的作用，主治暗瘡問題，但如果沒有暗瘡，或是症狀改善後就要停飲。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及預防暗瘡小貼士：

+ 6 + 5 + 4

【健康湯水食譜】苦瓜黃豆豬骨湯 別煲過久影響清熱功效！

苦瓜黃豆豬骨湯食譜

【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 最適合容易熱氣人士