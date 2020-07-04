【健康湯水食譜】芫荽皮蛋鯇魚湯清熱下火　如何令湯水味道更濃？

說起芫荽，大家會有2個反應，要麼就是「不了」要麼「芫荽？我鍾意呀！」。早在2016年，芫荽更成為日本年度食品隨後亦掀起一股「芫荽潮」。芫荽醬、芫荽薯片和炸芫荽等等都是其後引身出的食品，但說到最經典的芫荽料理，一定是港人熱愛的芫荽皮蛋鯇魚湯！

芫荽皮蛋鯇魚湯，試問有哪一位港人不知道？它除了可以作為火鍋湯底外，亦是一個家常滾湯，有助增進食慾，有開胃及清熱下火的效用。芫荽皮蛋鯇魚湯的做法非常簡單，基本上把所有材料倒進鍋中熬煮20分鐘便可，沒有什麼技巧可言。不過，如果你是一個芫荽控的話，筆者建議可以在加入芫荽後先大火煲10-15分鐘，把芫荽的味道逼出後，再用小火煲10-15分鐘。這樣煲出來的芫荽湯更香更濃。

芫荽皮蛋鯇魚湯食譜

芫荽並非人人適合

雖然大眾對芫荽的評價不一，喜歡的人芫荽或者會大量進食，但原本芫荽並非人人適合。註冊中醫師郭志華博士指口腔潰瘍、胃潰瘍、生瘡及口臭人士都應避免進食，因芫荽有溫熱的作用，患者食用後會加重病情。但郭醫師稱若配豆腐、皮蛋等食物一同進食的話，其影響不大。

芫荽皮蛋鯇魚湯食譜

芫荽皮蛋鯇魚湯具有健脾和胃，清熱下火，生津潤燥的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4 + 3 + 2

【健康湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

綠豆薏仁湯食譜

【健康湯水食譜】節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火 夏季必飲通腸胃去濕熱