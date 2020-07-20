【新冠肺炎】研究指吃太鹹削弱免疫系統抗菌力　20類食品暗藏高鈉

吃得太鹹，原來有可能降低免疫力！在新冠病毒肆虐期間，自身的免疫力至關重要，健康的免疫系統才是強盾，幫助人體抵禦病毒入侵。

高鈉飲食，吃太多鹽不僅導致高血壓、心血管疾病及水腫等風險，早前發表在學術期刊《SCIENCE》的一項研究，德國波恩大學的研究團隊指高鈉（高鹽）飲食更有機會削弱免疫系統及降低抗菌的反應。

德國研究團隊發現高鈉飲食削免疫系統能力，結果已發表於學術期刊《SCIENCE》。（Roni Herdyanzah/Unsplash）

研究從實驗室老鼠及志願者中進行測試，被餵高鈉飲食的老鼠，腎臟中細菌的含量比普通飲食或低鹽飲食的老鼠高4至6倍。在深入研究下，高鈉飲食的老鼠腎內的免疫系統細胞之一「中性粒細胞」（intrarenal neutrophils）的殺菌能力下降，泌尿道感染的癒合也慢很多。科學家歸納指高鈉飲食損害中性粒細胞的殺菌功能，因此加重了腎炎。

加工食物，例如罐頭食品常存高鈉陷阱。（尹嘉蔚攝）

我們現在已能首次證明，過量攝入鹽分，顯著地削弱免疫系統的重要功能。 德國波恩大學研究所教授Christian Kurts

高鈉飲食對免疫系統產生負面影響，同樣發現在參與研究的志願者身上。受試者每天攝入12克鹽（大約是2頓快餐中，2個漢堡和2份炸薯條的含量）。然後，一周後接受血液檢查，研究員發現，受試者的免疫細胞的抗菌功能受損，體內「糖皮質激素」 （glucocorticoids）水平卻有上升情況，抑制了免疫系統的功能。研究所教授Kurts補充，此方面日後需要更多調查及分析。

每天攝入12克鹽（大約是2個漢堡和2份炸薯條的含量），據世衛的建議，成年人每天的鹽攝入量是不超過5克，12克鹽已超標近倍。（NeONBRAND/Unsplash）

根據世界衛生組織（WHO）的建議，成年人每天的鹽攝入量不超過5克，即2,000毫克鈉，大約是1平茶匙鹽的分量。據香港衞生署的資料，本港15至84歲的人口，每日的鹽攝取量約8.8克，超出世衛標準約76%。食物安全中心指希望在2025年，本港人口平均鹽攝取量可降至6克，長遠來說則希望達至5克或更少的目標。

本港衞生署在低鈉、低鹽飲食中有以下5大指引︰

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高鈉食物不止於快餐、漢堡包及薯條，在過往消委會亦就市售的食物進行測試，發現腸仔包、方包及燒味之類等隱藏高鈉。另外，市面的日常食品，以下亦有可能暗藏高鈉，消費者購買時宜留意營養標籤。

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非油炸麵看來比即食麵健康，卻暗藏高鈉問題。（尹嘉蔚攝）

20類隱藏高鈉的食物舉例如下（排名不分先後）︰

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參考資料︰《SCIENCE》/GEN/消委會/Healthline/健康2.0/衛生署