【入廚貼士】揀新鮮魚蝦蟹5大海產秘訣　魚鱗無脫蝦頭蝦身緊接

夏天高溫潮濕，海鮮食材容易腐敗變質，在挑選海鮮時該注意哪些重點呢？台灣食品藥物管理署整理常見海鮮的挑選原則，跟大家一起認識海產挑選的小撇步。

海鮮怎麼挑？（點擊下圖看清！）

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1. 魚類：注意外觀形狀是否完整，建議選擇無斷落變黑或破損、魚鱗無脫落、外表不黏膩；此外，也可留意魚身應明亮有光澤、魚眼清澈明亮、魚鰓顏色鮮紅，魚體僵直不軟爛、無腐臭氣味為佳。

2. 蝦類：蝦子建議挑選蝦頭與蝦身緊密連接，蝦身自然捲曲、肉質飽滿有彈性，無軟爛、腥臭味為佳。

3. 貝類：蜆、蛤蜊未開殼、無臭味為佳，亦可取兩顆貝類互相輕輕敲擊，聲音清脆者表示鮮度較佳，若聲音悶悶的則是較不新鮮。

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4. 墨魚、小捲、魷魚：眼睛明亮、外皮鮮豔、身體通透、按壓肉質有彈性且無腥臭味者為佳。

5. 蟹類：建議以活體蟹為佳，死蟹含毒素且病菌滋生快，不宜食用。選購時可留意蟹形完整飽滿、蟹腿與螯硬挺並與身體牢固連接，顏色鮮豔明亮、無刺鼻氨臭味為佳。

資料來源：台灣食品藥物管理署

海鮮怎麼挑？（健談授權使用）

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