秋分飲食｜早晚漸涼乾燥宜補肺養陰　中醫推桃雪耳12食物潤燥湯水

秋分——是秋天的第四個節氣，於每年9月22至24日，今年的秋分正是於9月23日。「分者平也，此當九十日之半，故謂之分。」因此，秋分即是秋季的中間，晝夜的時間亦同等長度，各12小時。雖然香港的秋天氣候並不明顯，但一早一晚已驟覺涼意，註冊中醫師邱穎琳表示，秋分過後開始著重養陰多於清熱，以下就介紹12種中醫推薦的秋分建議食物，以及滋潤湯水。



秋天吃秋菜 養陰潤燥

有指「秋分」一字有兩個意思，首先是指太陽在此時到達黃徑180度，直射地球赤道，晝夜24小時會平均劃分，各佔12小時；其次是指秋季90日之中，秋分是最中間的日子，將秋季一分為二。古人如此形容秋分：「一候雷始收聲，二候蟄蟲培戶，三候水始涸。」意思是秋分後不會再出現夏天雷電交加的情況，春夏出土的昆蟲也會陸續回到泥土裡準備過冬，而水氣亦變得乾涸、天氣逐漸乾燥。

秋分過後，飲食習慣除了潤燥外，應由「清熱」改成「養陰」。（資料圖片/莊堅毅攝）

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有人說「秋天吃秋菜」，即是要吃一些時令的蔬菜，至於從中醫角度，她就指秋天陽氣漸衰，陰氣漸長，對於秋分前後有這樣的飲食建議：

立秋宜兼顧清熱，不過由秋分開始，晝夜平均、氣溫漸降，天氣亦逐漸開始乾燥，因此稍為不需清熱，應著重養陰。由於秋老虎容易傷肺，所以養生重點都在滋陰潤燥、潤肺養膚。

邱穎琳中醫師曾推薦8款立秋前後宜進食的食物，至秋分仍然適用，不過她就再增加了另外4款飲食建議，兼具養陰、潤腸等作用。

請按下圖睇醫師建議的12種秋分適宜食物：

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白桃：養陰生津，潤腸通便

馬蹄：清熱生津；潤腸通便

合桃：補腎壯陽；潤腸通便，尤其適合晚秋

甘蔗：生津止渴，滋陰潤燥

雪梨：養陰生津

雪耳：滋陰潤肺，止咳

蜂蜜：潤肺止咳，潤腸通便

淮山：益氣養陰，健脾補肺

百合：潤肺止咳，清心安神

提子：潤肺止咳，補益氣血

黑芝麻：滋陰潤腸，補肝養血

杏仁：養陰潤肺，潤腸通便

註冊中醫師邱穎琳就秋分飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）

初秋仍清熱 晚秋多潤燥

此外，常聽到人講「秋燥」，醫師就有以下解說：「秋季燥邪當令，初秋多為溫燥，晚秋多為涼燥。所以初秋要兼清熱，晚秋要多潤燥。」她叮囑大家不宜食用辛辣、熱氣的食物，因會令肺燥加重。

邱醫師過往都提到，從白露、秋分開始，早晚會轉涼，但日間仍然炎熱，屆時可增加飲潤燥湯水，減少飲夏天湯水。

請按下圖睇邱醫師推薦的2款秋分湯水：

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