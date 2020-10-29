【蛋食譜】人氣韓菜麻藥溏心蛋！完美流心最緊要把握黃金時間

發明麻藥溏心蛋的人太厲害！只不過是平凡的醬油醃水煮蛋，卻成了無瑕的白飯殺手菜，做法相當超級簡單，可堪稱「手殘菜」。只要掌握滾水落蛋，大火煮6分鐘的黃金時間，做完美流心的麻藥溏心蛋必定會成功。空口吃或佐飯吃，同樣叫人愈吃愈上癮。

空口吃或佐飯吃麻藥溏心蛋，同樣叫人愈吃愈上癮。

「麻藥」在韓國菜中並不陌生，麻藥飯卷、麻藥粟米、麻藥溏心蛋…「麻藥」由來不可考，它呈現的味道是甜辣鹹鮮俱備，醬油（豉油）、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻是麻藥的靈魂元素，就像麻藥會令人中毒般上癮一樣，忍不住一口接著一口。

醬油、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻成為麻藥的靈魂元素。

吃上癮也許真的形容得太誇張，但吃過韓國菜中的麻藥食物，無不令人食指大動。像此道麻藥溏心蛋，在韓國網絡及社交平台上人氣爆燈，外層裹著閃亮的醬油色，切開後蛋黃流心緩緩瀉下，蛋白晶瑩軟嫩，無能力抗拒它的震撼魅力。

麻藥溏心蛋在韓國人氣爆燈。

比起普通的醬油漬蛋，多了辛口的配料，味道香濃搶口，後勁餘蘊纏味蕾並難斷。吃罷一隻再劏一隻，切開溏心蛋的瞬間最是賞心悅目。要煮溏心蛋真的不困難，零失敗的方法是用大頭針刺入雞蛋氣室，在滾水的狀態下慢慢下雞蛋，怕蛋殼裂開，不妨在熱水中加少許鹽及白醋，助凝固蛋白不散開。保持用大火烚6分鐘，隨即撈起放入冰水浸10分鐘。刺針及浸冰水皆為容易剝蛋殼，白滑無瑕，漂亮烚蛋破殼而出。

用大火烚6分鐘，隨即撈起放入冰水浸10分鐘，溏心蛋完成。

麻藥溏心蛋食譜

攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳嘉杰

剪接：梁惠怡

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。

麻藥溏心蛋冷藏醃漬一晚已可享用，蛋黃最能呈現流心狀態，醃漬三晚後的蛋黃，開始被醬油醃成半固體，一星期後的蛋黃已成固態。這因為蛋黃的表面佈滿很多小孔，在醬油醃漬下，蛋黃的水分被醬油抽走，蛋黃慢慢變硬及變深色，蛋黃味更濃郁。

醃漬一星期後的麻藥溏心蛋，蛋黃已成固態不流心。

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