冬天湯水｜17大冬天滋潤簡單湯水推介：潤肺健脾補氣血＋補腎化痰
撰文：黃翠衣
冬天乾燥飲咩湯水好？過了立冬，代表着大自然陰氣漸長，陽氣漸退，最易受傷的就是腎，所以入冬當以補腎陽功效食譜為主，煲一碗暖笠笠冬天湯水是不能缺少的。現為你推介17款冬天滋補湯水食譜，配合時令食材，既可促進血液循環，又可令臉色紅潤。
冬天滋補湯水17大食譜推介
功效：補腎湯水7款食譜
栗子功效：補腎益氣健脾胃
冬天湯水1.佛手瓜栗子甘筍湯食譜：潤燥止咳
冬天湯水2.茶樹菇排骨湯食譜：健脾補腎，去濕利尿
冬天湯水3.淮山沙參蟲草花湯食譜：補腎健脾益肺
猴頭菇：保腎驅寒助消化
猴頭菇因形狀跟猴子頭相似而得名，性平，味甘，若直接烹調不經處理，吃起來會有一股澀味。去除猴頭菇的澀味，秘訣是徹底泡水，先把猴頭菇清洗乾淨，浸泡清水半小時後，用手反覆擠乾菇內的水分，再泡清水。重複這些步驟6至8次，約3至4小時，並清理蒂部，開始時水的顏色呈啡黃色，直到泡的水變得透明清澈，便代表已經把猴頭菇內帶苦的物質泡出來，吃起來便更能品嘗到猴頭菇的鮮味。
冬天湯水4.牛蒡猴頭菇雪耳湯食譜：清熱潤燥
冬天湯水5.猴頭菇腰果素湯食譜：保腎驅寒
蓮藕：性平和、微溫，具補氣、補腎的功效，產後婦女和素食者都很適合吃蓮藕。
冬天湯水6.蓮藕眉豆花豆湯食譜：去濕抗疲勞
冬天湯水7.竹笙蓮藕冬菇湯食譜：降血壓血脂
功效：化痰潤肺湯水4款食譜
雪梨功效：：生津清熱，止咳化痰潤肺。據中醫學的五行陰陽學說，食物可分青、黃、赤、白、黑。分別對應肝、脾、心、肺、腎。而白色於五行屬金，能養肺益氣，增強肺部功能，對呼吸系統有益，紓緩秋燥。
冬天湯水8.蓮子百合雪梨湯食譜：化痰潤肺
冬天湯水9.沙參玉竹雪梨湯食譜：潤膚潤燥
冬天湯水10.蘋果雪梨椰子湯食譜：香甜潤肺
海底椰：含豐富的維他命E，有清熱排毒、潤膚的作用，對於女生想追求的水嫩肌膚很有幫助。海底椰也有潤肺止咳的作用，秋冬有幾聲咳的朋友們，可嚐嚐海底椰湯水。
冬天湯水11.五指毛桃海底椰蘋果湯食譜：止咳除煩
功效：滋潤皮膚湯水6款食譜
雪耳功效：平民版花膠之稱，補脾開胃、益氣清腸、絕對是秋冬季用來滋陰潤肺的食材。煲湯前，先將雪耳浸發半小時左右。看到雪耳變成半透明狀態，發脹至兩倍左右，就可以去椗並切件。
冬天湯水12.木瓜雪耳海底椰湯食譜：養顏潤燥
冬天湯水13.霸王花雪耳蘋果湯食譜：滋陰養顏
冬天湯水14.木耳雪耳山楂湯食譜：潤膚消滯
冬天湯水15.木瓜雙耳湯食譜：養顏潤燥
