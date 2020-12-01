【素食食譜】氣炸胡椒餅重溫台灣小吃風味　用印度酥餅皮簡單速成

新冠肺炎肆虐，令大眾難以到外地旅遊，包括港人熱門的旅遊地方-台灣。台灣的地道小吃，若是乾貨包裝還可以到網店購買；但濕貨如夜市中的小食，想重溫台灣味道，得自家製作才可，其中一樣令人懷念的是胡椒餅。

胡椒餅，台灣的著名地道小吃。

不過，又要篩粉，又要搓油酥皮，往往花上一大輪功夫，想省時間及工夫，又保持到相同風味，建議大家善用急凍酥皮。可能第一個彈出的酥皮印象是四四方方的西式酥皮，但做圓碌碌的胡椒餅，不妨用圓形的印度酥餅皮製作，一般在超市中的冷凍櫃便找到。印度酥餅皮（或稱手抓餅皮）可以煎、焗及氣炸，完成後皮酥肉軟，香味四溢，有些若摻入了奶粉成分的，更有一陣奶香味。

素食版的胡椒餅，用素豬肉製作。

至於豬肉餡，可以用上真豬肉，素食朋友可利用素豬肉代替，處理方法大致相同，素豬肉（如免治肉般）本身有少少調味，因此加些許糖、豉油、麻油和五香粉，醃大概5至10分鐘來提香增色，混入適量京蔥粒（或普通蔥花）進一步增加肉餡香味。若然，不吃五辛的族群，可以不加蔥粒，棄用五香粉，以香菜（芫荽）及胡椒粉取締。

以170°C氣炸15分鐘，至胡椒餅兩面金黃完成。，

將酥餅皮打摺收口，包覆好素豬肉餡，避免爆餡漏汁。入廚新手不用拘泥於摺疊酥餅皮要漂亮，只要不穿餡便可。然後，掃少許麻油在麵糰底面，兩面均勻地沾上黑白芝麻，黑白芝麻不需要預先炒香，因為氣炸的溫度（170°C）高，可免炸焦芝麻而有苦味。

氣炸胡椒餅食譜

攝錄：詹郭敏、蕭文學

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、蕭文學

剪接：郭晉傑

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。

善用印度酥餅皮製作素胡椒餅。

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按下圖有4項小秘訣蒸出香軟多汁的素肉餅︰

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