抗寒冷食物︳肉桂每天吃幾多就夠？10大功效活血降血糖5類人慎吃

今年的冬天似乎特別凍，天文台預料除夕夜氣溫，市區最低約10度，上水、屯門及沙田等會低至9度，創近8年除夕夜的最低氣溫紀錄。抗寒冷食物除了火鍋、薑湯等之外，還有常見的肉桂，喝咖啡或做甜品時，灑一些肉桂粉，提升香醇，亦能抗寒保暖。

從中西醫學上解釋，肉桂一共有10大健康好處，其中最多研究證明之一是有助降血糖，改善血管健康。

在西方醫學上，最多研究證明肉桂有助降血糖，改善血管健康。（Vanesa conunaese/Unsplash）

肉桂是一種香料，取自肉桂樹的樹皮，捲成條狀再乾燥而成。老桂樹皮的藥效較幼樹皮佳，愈近樹幹中心的樹皮，所製成的肉桂品質也愈好。在中西醫學上各自闡述肉桂對身體的益處。

按圖先了解肉桂在西方醫學上對健康的5大貢獻︰

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在中醫上認為肉桂能溫中散寒，有活血、健胃、止痛，促進腸胃蠕動，健胃消脹氣等功效。但肉桂性熱，對容易熱氣上火、口乾舌燥及因燥熱而便秘患者就不宜服用，孕婦、皮膚過敏和風熱感冒患者等也要慎服。

中醫上認為肉桂能溫中散寒，有活血、健胃、止痛，促進腸胃蠕動，健胃消脹氣等功效。（Pixabay）

按圖看肉桂在中醫學上的功效及食用宜忌︰

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用量方面，肉桂以取香味為主，切記過量，可每天用0.5至1克（約半茶匙）已足夠，肉桂枝則可用1條來煲水。留意若分量太多，或本身脾氣不佳，易口苦燥熱的人，未見安神，反導致不能入眠。肉桂飲品不可長期飲用，飲用一兩天後宜暫停一星期再飲用。

肉桂需密封保存，防止香氣散失，放置在乾爽陰涼處，以防蟲蛀、防潮及防霉。（VCG）

請點擊下圖了解有5類人忌服及慎吃肉桂︰

此外，註冊中醫師陳俊傑提醒，肉桂蘋果卷當中有大量的糖分，從食物五行上解釋，甜味屬土，肉桂屬火，「補土伏火」糖分可中和肉桂的燥熱，但如果每天進食，也容易熱氣上火。

吃太多肉桂卷，容易熱氣上火。（David Kohler/Unsplash）

參考資料︰Healthline/康健/《中藥材養生密碼》