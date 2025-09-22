護髮飲食｜髮質乾枯 壓力掉髮有救！營養師親授5頭髮問題飲食建議

現代人工作壓力大、生活作息不規律，讓頭皮、頭髮也容易出問題！台灣營養師高敏敏分析常見頭髮問題，包括頭髮稀疏、髮質易斷、容易乾枯、落髮，以及頭皮乾癢或出油等，除了從源頭改正不良作息與壓力，也可以補充營養，讓頭髮從根本強健起來！



台灣營養師高敏敏指出，許多人長年為髮量、髮質等問題困擾，歸根究底都與頭皮狀況有關，而原因除了與身心壓力、作息不良脫不了關係，也可能與營養不足有關。事實上，頭髮是直接反應身體健康狀態的部位之一，卻往往被忽略，她盤點以下頭皮頭髮問題，並提出飲食方針，建議大家可以這樣改善。

一、壓力型稀疏

高敏敏表示，壓力會造成水溶性的維他命流失，尤其加速維他命C跟B雜流失，建議每天都要吃新鮮的蔬果，至少2拳頭水果＋2碗蔬菜才達標。

二、易斷髮質

頭髮的主要成分是蛋白質，因此髮質好不好，就與平常吃的蛋白質品質有關。建議避免吃加工食品，如香腸、煙肉、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改攝取原型的蛋白質食物，如豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等。這些食物富含優質蛋白質，是維持頭髮健康重要的基底。

三、乾枯髮質

許多人靠「少吃、不吃」來控制體重，但高敏敏指出，若時常亂節食、偏食，反而會容易讓好油跟水分攝取不足，導致頭髮乾枯、缺乏光澤。她建議健康成人每日水分至少要補充達2000cc以上；也別害怕吃油，事實上多補充牛油果、苦茶油、堅果或堅果飲等優質的油脂食物，會讓髮絲光亮有光澤感。

四、落髮

通常落髮嚴重，可能是「鐵」跟「鋅」攝取不足，導致頭皮供氧不夠，高敏敏形容，不健康的頭皮就像「土壤貧瘠的地方長不出茂盛樹木」，若體內鐵、鋅不足，就可能導致掉髮、頭髮變細、髮量變少等問題。

建議可多補充鐵、鋅，並搭配維他命C食物，幫助營養吸收。如多吃豬肝、鴨血、莧菜、生蠔等，再搭配富含C的新鮮水果如番石榴、橙、莓果、奇異果等，來幫助鐵質吸收得更好。

五、頭皮問題

無論頭皮是乾癢或出油，都代表處於發炎狀態，可多吃抗發炎食物，建議一周2~3次魚油或藻油，其他如新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油等，也是很好的抗發炎食物來源。

高敏敏強調，如果營養不良，髮絲首當其衝，平日應保持好心情、維持運動習慣，更要避免「抽煙、喝酒」，因為會使體內自由基偏高，破壞毛囊細胞、甚至影響毛髮黑色素生成，讓我們從健康飲食開始，來維護頭髮健康！

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

