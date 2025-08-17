火龍果｜抗氧化助防癌火龍果紅肉/白肉各有好處　腸胃差慎吃哪種?

每年6月至11月是台灣火龍果的盛產季節。這種水果不僅外型鮮豔吸睛，果肉清爽多汁，更因含有豐富營養成分而受到民眾喜愛。



台灣農糧署表示，火龍果富含膳食纖維，有助於腸道蠕動、促進排便順暢，是夏季消暑與維持消化健康的天然選擇之一。

台灣農糧署指出根據果皮與果肉的顏色不同，台灣市面上的火龍果可區分為四種主要類型：

1. 紅肉種（紅皮紅肉）

2. 白肉種（紅皮白肉）

3. 黃龍種（黃皮白肉）

4. 青龍種（青皮白肉或青皮紅肉）



其中以紅肉種與白肉種為主要栽種品種，因其栽培技術成熟、產量穩定，也是市場上最常見的兩大類型。

紅肉種甜度高 抗氧化成分豐富

台灣農糧署提到，紅肉種火龍果是目前最普遍的品種之一，最常見的為「大紅」品系。此品種果型偏向正圓形，表皮的鱗片短而緊密，色澤鮮紅。

紅肉果實的果肉細膩、多汁，甜度普遍較高。其色素來源為「甜菜紅素」（Betacyanin），這是一種天然的抗氧化成分，有助於清除自由基、減緩細胞氧化壓力以及抗發炎潛力，對心血管健康與延緩老化有助益。此外，紅肉種也含有相對較高的鐵質，有助於紅血球生成與維持體力。

不過需注意的是，火龍果屬於高纖食材，腸胃功能較敏感或容易腹瀉者，建議初期攝取量不宜過多，可搭配其他水果或主食均衡攝取，以減少腸胃不適。

白肉種清甜爽脆 膳食纖維含量高

白肉種火龍果俗稱為「越南種」，在台灣的栽種歷史也頗為普遍。台灣農糧署表示，外觀上，白肉種果型偏橢圓形，果皮的鱗片較長，且呈鮮綠色，與紅肉種容易辨別。白肉果肉質地爽脆，甜度較為清淡，帶有清新的水果香氣。

最具營養特色的是它所含的膳食纖維含量相對高於紅肉種，能提升腸道益菌數量、減少壞菌繁殖，對於促進腸道健康、預防便秘與維持血糖穩定皆有幫助。若每日攝取足夠的膳食纖維，可降低罹患腸癌、糖尿病與代謝症候群的風險。

多樣化與均衡攝取營養 才是健康關鍵

火龍果雖然營養豐富，但單一水果無法涵蓋人體所需的全部營養。日常飲食應強調多樣化與均衡攝取，包括多種水果、蔬菜、蛋白質與全穀類食物，才能真正達到保健與預防慢性病的效果。

透過正確認識火龍果的品種與營養成分，再配合整體營養規劃、選擇適合自己的水果，不僅能吃得美味，也能吃得健康。

