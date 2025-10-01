120kg男生高血壓腎衰竭　醫揭晚上狂吃1物所致 1招半年改善腎功能

台灣一名16歲男高中生因食慾過盛，體重飆升至120公斤，經常一次可吃掉8隻烤的大雞腿，導致高血壓及腎衰竭。在醫療團隊協助下，透過半年減重25公斤後，腎功能指數從30分提升至50分。



台灣基隆長庚醫院腎臟內科副主任陳俊宇在《醫師好辣》節目中指出，這名身高160公分的男高中生，是因學校健康檢查發現蛋白尿且小便呈現泡沫狀而就醫。經檢查發現，男學生血壓高達180mmHg，遠超過正常值130mmHg，且腎臟已出現脂肪堆積的情況，腎功能明顯下降。

台灣陳俊宇醫師透露，當時男學生的母親表示，兒子只要有零用錢就會購買鹹酥雞、炸雞排，「食慾根本擋不住」，一個晚上經常可以吃掉8隻烤雞大腿，這樣的飲食習慣已持續一段時間。

台灣陳醫師解釋，這位男學生並無腎臟病家族病史，其腎功能惡化完全是因飲食習慣所致。過量的鹹食會導致體內水分滯留，增加腎臟負擔；同時，過度肥胖造成腎臟被脂肪包覆，脂肪的毒性也會傷害腎臟，形成惡性循環。

即使在就醫追蹤期間，男學生仍未能有效控制飲食，導致腎功能指數持續惡化至30分，遠低於正常人的100至120分。直到雙腳嚴重水腫到無法穿鞋，他才真正意識到減重的重要性。在兒科、精神科等跨科別醫療團隊的協助下，終於在半年內成功減重25公斤，體重降至95公斤，腎功能指數也隨之提升至50分。

陳俊宇強調，研究顯示，當身體質量指數（BMI）超過25時，罹患腎衰竭的風險會增加20%；若BMI超過30，風險更會飆升至50%以上。他呼籲，減重不僅關乎外表，更是保護腎臟健康的重要關鍵。

