自癒力｜70%疾病自己會好？哈佛專家推薦5食物激活5系統增自癒力

自癒能力｜70%疾病甚至部分癌症原來都可以靠飲食自癒！人體的自癒能力在沒有醫療干預的情況下，也能對抗疾病、修復損傷、維持生命活動平衡。哈佛大學專家指出，普通人只需在日常飲食中加入以下5類食物，並實行555飲食原則，就能提升身體的自我修復能力，延緩衰老，增強免疫力。



哈佛醫學專家威廉・李博士在著作《吃出自癒力》中指出：70%的慢性疾病甚至部分癌症，都能透過飲食調節來預防或者改善。不用再花大價錢買保健品，不用嚴格節食。他提出555飲食計劃，每天五種食物，激活五大系統。長壽飲食｜哈佛研究：8行為8周年輕5歲！飲食是關鍵 早晨用它洗面

第一、二個五：人體五大防禦系統 對應五類食物

1. 血管生成系統｜9萬多公里的血管 調動血液治愈傷口

血管生成系統是指從已有的血管結構中生長出新的血管的生理過程，它不是從零開始生成血管，而是從舊有的血管壁上發芽，延伸，形成新的毛細血管網絡，同時也創建血管網絡，以便將血液輸送到需要生長或者修復的組織。簡單來說，當我們受傷時，身體內的9萬多公里的血管（相當於在400米一圈的足球場上跑約24萬圈 ）會將血液和養分快速輸送到傷口處，幫助治癒傷口。可每日一小把（約60至80克）莓果類的水果，如：藍莓、草莓等促進血管舒張，降低血壓。蔓越莓/桑椹/覆盆子5莓果功效不同哪種防癌？1種維他命C高藍莓4倍

而血管生成系統分為兩大功能，一是抗血管生成，主要針對病理性或異常的血管生長，用於預防或輔助治療癌症；二是 刺激血管生成，主要針對生理性或健康的血管生長，用於促進傷口癒合、組織修復等。

專家建議：

抗血管生成的食物：杏仁、蘋果、藍莓、西蘭花、茄子、黑朱古力、洋蔥、三文魚

刺激血管生成的食物：蘆筍、大麥、辣椒、蔓越莓、亞麻籽、人參、洋蔥等。



2. 再生系統｜75萬個幹細胞 替換老細胞

身體的再生系統是指人體可進行自我修復， 75萬個幹細胞在體內「巡邏」，通過不斷生產新細胞來替換受損、老化細胞的過程，以確保身體能正常運作。例如，一次嚴重的感冒可能會導致數百萬甚至數十億的免疫細胞殉職，這時候再生系統會額外生產大量免疫細胞和修復細胞來清除病原體。可每天吃2小塊黑朱古力（可可含量>70%）能滋養幹細胞。黑朱古力功效｜日婦吃1個月瘦3kg改善糖尿脂肪肝 食用4招分5次吃

專家建議：

對再生系統好的食物：蘋果、鳳尾魚、北極紅點鮭、苦瓜、黑鱸魚、藍莓、胡蘿蔔、辣椒、茄子、葡萄、奇異果、橄欖油、桃子、三文魚、菠菜、金槍魚、核桃、黑巧克力等。



3. 微生物組系統｜單腸道有40萬億細菌 掌握70%身體免疫力

微生物組是指在人體內部和外部，尤其是腸道、皮膚、口腔等部位的所有微生物的總稱，包括數萬億計的細菌、真菌、病毒，它是一個與人體共存的生態系統。其中單腸道裡就有40萬億個細菌，直接影響著我們70%的免疫力。可每天喝1杯無糖酸奶，3個月能促進腸道菌群多樣性，改善便秘。減肥｜乳酪瘦身護腸道竟愈食愈肥？營養師揭3大熱量陷阱7配搭建議

專家建議：

對微生物組系統好的食物：包括杏、芝麻菜、蘆筍、黑豆、藍莓、小白菜、西蘭花、捲心菜、胡蘿蔔、辣椒、咖啡、黑朱古力、茄子、韓國泡菜、奇異果、小扁豆、猴頭菇、芒果、菜豆、橄欖油、平菇、德國酸菜、芝麻、香菇、酸麵包、番茄、核桃、酸奶等。



4. DNA保護系統｜24小時巡邏 修復損傷

DNA保護系統是一個細胞內用來修復和維持DNA完整性的機制，以防止基因損傷和突變，就像一個「維修工」，它們會24小時在細胞內巡邏，修復因壓力、紫外線導致的DNA損傷。每日至少5至6小朵西藍花，西藍花中的蘿蔔硫素，能讓DNA修復酶活性增強3倍。西蘭花營養｜研究指西蘭花與1物同炒防心血管病更有效 5類人慎食

專家建議：

對DNA保護系統好的食物：有櫻桃、杏仁、巴西堅果、球花甘藍、西蘭花、胡蘿蔔、腰果、櫻桃、黑朱古力、茄子、蕨菜、亞麻籽、葡萄柚、綠茶、番石榴、榛子、奇異果、荔枝、夏威夷果、芒果、桃子、花生、碧根果、開心果、李子、虹鱒魚、三文魚、沙丁魚等。



5. 免疫系統｜抵抗內外部傷害 高糖飲食降40%細胞活性

免疫系統是人體內一套精密的防禦系統。它的功能是全方位保護身體，一方面抵抗細菌、病毒、寄生蟲等外來病原體的侵襲，另一方面則清除由身體內部基因突變所產生的癌細胞。這套強大的防禦機制極易受到不良飲食的影響。據荷蘭拉德堡德大學醫學中心，發表於國際頂級期刊《自然・通訊》中的研究顯示，高糖飲食會讓免疫細胞活性下降40%且持續12小時。可每週吃3次核桃，大約一小把（20克至30克）。核桃中的多酚抗氧化劑活性最高，能減少免疫系統的「內部損耗」。核桃營養｜「以形補形」補腦？營養師揭秘活化腦部細胞關鍵油脂

專家建議：

對免疫系統好的食物：西蘭花、辣椒、大蒜、甘草根、蘑菇、藍莓、櫻桃、黑朱古力、綠茶、人參、荔枝、芒果、洋蔥、三文魚、核桃等。



第三個五：自由分配至少選五種食物 重複當一種

1. 以上列出的許多食物，對應要增強的人體五大防禦系統，每一類食物對應每一個防禦系統。

2. 一周裡，最好檢查自己的首選食物清單，從每個防禦類別中選1種食物，一共要5種不同的食物。

3. 如果選擇了一種能同時加強多個防禦系統的食物，它只會算5種食物中的一種。仍需找另外4種首選清單上的食物來維護每一個防禦系統，以保證每天總共攝入5種食物。每天至少吃5種，可重複地吃。