最佳食用期/賞味期/Expiry date大不同！5類食品可延期限 最多2年

食物標籤｜食物安全｜在日常購物中，當我們拿起一件商品時，經常看到寫著「銷售截止日期」、「最佳食用日期」、「使用截止日期」等標識，這些不同用詞有何分別？過了這個期限後的食品是否還能吃？



食品標籤｜銷售截止日期：給商家看的日期

銷售截止日期（Sell-by date）也叫供貨期，指的是商品在貨架上可供消費者購買的最後日期，簡單來說，這個日期是給商家看的，在這個日期之後，商家應該將商品下架，不要再進行售賣。

銷售截止日期，給商家看的日期（116650927@小紅書）

食品標籤｜最佳食用日期：過期後仍可食用

最佳食用日期（Best before date）與產品的品質相關，指的是食品在此日期前食用的風味最好，超過這個日期產品可能會失去風味或口感，英國註冊營養師努德拉特·查格泰在接受媒體採訪時表示，如果產品儲存得當的話，即使過了這個日期也可以吃，不太可能對身體造成危害。根據香港食物安全中心的資料顯示，該標籤廣泛用於冷藏、乾製及罐頭食品等各種產品中。

最佳食用日期也叫「賞味期限」（しょうみきげん），一般來說，在該期限的1.1至1.5倍的期限內吃完也算安全，例如：

製造日期到賞味期限為4星期，28天乘以1.1即30.8天、乘以1.5倍等於42天，即建議在以上日子前吃完。不過，最好能在「最佳食用日期」前享用，享受食物最佳的味道。

食品標籤｜使用截止日期：過期後千萬不要食用

使用截止日期（Expiry date）也就是有效期，與食物安全相關，必須在此日期前食用，尤其是肉類、魚類、乳製品和即食食品等易腐爛食品。與最佳食用日期不同，過了此日期的食品，即使食物看起來和聞起來都沒問題，也可能滋生李斯特菌或沙門氏菌等有害細菌，食用後可能會引起腹痛、嘔吐等症狀嚴重恐致食物中毒。

使用截止日期與食物安全相關，必須在此日期前食用，尤其是肉類、魚類等易腐食品。（AI圖片生成）

食品標籤｜過期後仍可食用的食品

這裡的過期指的是「最佳食用日期」，努德拉特·查格泰表示，意大利麵、大米、穀物（糙米、燕麥）和麵粉，只要放在密封容器中且存放在陰涼乾燥的地方，即使過了包裝上標明的日期也可以食用，但不建議小朋友食用。至於冷凍食品，如果一直冷凍保存（-18℃以下），即使過了最佳食用日期也可以吃，但如果拿出來解凍了就不能再放回雪櫃冷凍。

根據美國農業部的建議，以下這幾種食物過最佳食用期後，可繼續延長期限：

1. 零食（如薯片、餅乾等）過最佳食用期後仍可維持1至2個月，但可能失去脆度。

2. 罐裝或乾肉乾：約1年但確保包裝完整、無膨脹或鏽蝕。

3. 乾麵、意粉：至少1年但存放於陰涼乾燥處，品質會隨時間逐漸降低。

4. 高酸性罐頭食品：例如水果罐頭，最佳品質12到18個月，但檢查密封完整及外觀正常。

5. 低酸性罐頭食品：例如肉類和蔬菜，可保存2年，要確保罐頭無損壞、無膨脹即可安全食用。



意大利麵、大米、穀物（糙米、燕麥）和麵粉即使過最佳食用期也能吃（Emma Miller@unsplash）

食品標籤｜過期後禁止食用的食品

雖然「最佳食用日期」是比較靈活的日期，甚至有過了此日期還能吃的食品，但努德拉特·查格泰指出，以下幾種食物是絕對不能吃的：

1. 肉類、魚類

2. 軟乳酪

3. 肉醬

4. 熟食

5. 冷藏甜點

6. 即食食品



這是因為，由於致病菌（如沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌）可能已經大量繁殖，這些細菌通常都是看不見且聞不到的，若誤食可能導致嚴重食物中毒，而且一旦過了標示的截止日期，就意味著生產商不再保證其安全性，所以必須立即丟掉。

食品標籤｜分辨過期食品3技巧

在日常生活中，學會看包裝來識別過期食品至關重要：

1. 從外觀、氣味上辨別：假如肉類變黏，奶製品呈豆腐渣狀，糕點發霉、有異味，要立即丟掉。



2. 查看食品標籤：檢查食用期限及標籤。若日期缺失、模糊或殘缺，即屬不合規格。



3. 網上查詢：在生產日期、食用期限和有效期「消失」或「被撕」的情況下，可以上網查詢條碼及生產批號，然後「推斷」出生產日期及食用期限。

