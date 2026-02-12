藍莓護心血管　醫：鹽水這樣洗農藥反滲回果肉　教4正確清洗方法

藍莓具有花青素與多酚、膳食纖維、維生素C、維生素K、錳等營養，有助於抗發炎、穩血糖，還能保護腸道，因此也被譽為是「超級水果」。醫師劉博仁指出，根據台灣食藥署近年的進口抽驗資料，藍莓偶有農藥殘留，但不是高違規率水果，若想吃得安全又不影響果肉品質，他建議以流動清水輕搓藍莓就是最簡單、安全的清洗方式。



「超級水果」藍莓4大好處

劉博仁在Facebook專頁發文指出，藍莓每100g大約含有花青素與多酚、膳食纖維2.4g、維生素C、維生素K、錳等營養成分，其有助於強效抗氧化與抗發炎，幫助腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖，還能支持免疫，且對骨骼與凝血很關鍵。簡言之，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的小顆營養寶石。

劉博仁續指，2024年一篇研究將目前所有重要藍莓臨床與基礎研究系統化整理，藍莓具有以下4大好處：

有助心血管健康

有助於降低收縮壓、改善血管內皮功能、增加一氧化氮（NO），讓血管更放鬆，也能減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。

改善血糖與胰島素敏感度

研究發現藍莓與花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用，且能支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是一個實用的飲食工具。

提升腦部健康與認知功能

藍莓可提升短期記憶、降低氧化壓力，並支持神經保護，對成熟年齡族群（尤其50歲以上）相當加分。

保護腸道健康與免疫調節

花青素會與腸道菌互相作用，有助於改善腸道屏障、減少腸道發炎、提升整體免疫反應。

醫教正確洗藍莓方法：清水沖洗+輕揉

至於市售藍莓是否會有農藥殘留，劉博仁表示，依據台灣食藥署近年的進口抽驗資料，藍莓偶有農藥殘留，但不是高違規率水果，常見的可能殘留物包括殺菌劑、殺蟲劑等。不同產地管理方式不同，風險也會不一樣，但只要清洗正確，風險將大幅下降。

他說明，最新的食安建議不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，因為效果不一定比清水好，浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，也可能影響果實品質。「清水沖洗+輕揉」則是目前最簡單、最實證支持、也最安全的清洗藍莓方式。

正確清洗方法如下：

1. 流動清水沖洗30至60秒

一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。

2. 使用濾網讓藍莓滾動更乾淨

可增加物理摩擦，效果比浸泡好。

3. 不建議長時間鹽水、醋水、小蘇打浸泡

研究顯示效果有限，且可能破壞口感。

4. 吃之前再洗，不要提前洗完放冰箱

藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

