補鐵｜鐵鍋煮餸可補鐵？專家教科學補鐵3方法　肉比菜吸收率多3倍

鐵是人體內含量最豐富的微量元素之一，日常生活中能聽到各種關於補鐵的說法，例如，鐵鍋炒菜可以補鐵嗎？

本文專家：廖葉權，廣東省佛山市中醫院中心藥房主管藥師



你的身體缺鐵嗎？

鐵是人體中重要的微量元素，而且鐵是造血的重要原料。根據中國居民膳食營養素參考攝入量表，成年人每天需要10~20毫克的鐵，其中大部分來源於衰老紅細胞的分解，其他則要通過食物攝入等來補充。

缺鐵性貧血會有什麼症狀？👇👇👇

+ 4

相關文章：缺鐵性貧血｜臉發白頭暈易疲倦7大症狀 多吃深綠色蔬菜補充鐵質

若身體缺乏鐵，最常見的是引起缺鐵性貧血，輕者可能僅表現為乏力、易疲倦、頭暈、頭疼、耳鳴、心悸、氣促等，重者則可能出現精神行為異常、體力耐力下降、易感染、生長發育遲緩、智力低下甚至危及生命等情況。

如果您也有類似的症狀，可以通過血象檢查、鐵代謝檢查等手段了解身體的貧血狀況及鐵代謝情況。

鐵鍋炒菜可以補鐵嗎？

事實上，人體吸收的鐵主要來源於食物，食物中的鐵有血紅素鐵和非血紅素鐵，其中血紅素鐵來源於紅肉等動物性食物，其吸收率可達15%～35%；而植物性食物中的鐵為非血紅素鐵，其吸收率低，通常在10%以下。

炒菜的鐵鍋為無機鐵，被鏟子蹭下來的「鐵」為鐵鏽，即四氧化三鐵。無機鐵在人體中吸收效率極低，只有3%以下。因此，用鐵鍋炒菜遠遠達不到補鐵的效果。

延伸閲讀：補鐵飲食｜動物性鐵質較植物性易被身體吸收？20種補鐵食材排行榜👇👇👇

+ 16

生活中如何科學補鐵？

1. 多吃含鐵的食物

日常飲食中可適當增加富含鐵的食物，如動物肝臟、瘦肉、魚、禽類、雞血、鴨血等。

2. 選擇鐵強化食品

如鐵強化麪粉、鐵強化醬油等。研究分析顯示，鐵強化醬油在增加血紅蛋白、降低貧血率方面有積極的效果。

3. 服用鐵補充劑

對於嚴重缺鐵的患者，應在醫生指導下使用鐵補充劑。具體應在醫生或藥師指導下選擇合適的鐵補充劑。

網友熱議的8大高鐵質食物排行👇👇👇

+ 4

相關文章：缺鐵嚴重導致記憶斷片？補鐵8食物1款鐵質多牛扒3倍！

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

