煲湯豬骨｜網民買5塊豬骨$153疑被騙！大廚教2招避坑慳錢好味秘訣

煲湯豬骨｜天寒地凍，多喝湯水可滋潤肌膚，溫補五臟。買豬骨加番茄、薯仔等煲湯簡單、便宜又美味。但可沒想過幾件豬骨竟然貴過隻雞！近日有網民分享，在荃灣楊屋道街市買了5塊排骨頭，就要$153，懷疑受騙。到底這個價錢是否合理？煲湯最好用什麼骨頭？又如何避免受騙？就由雷啟裕師傅為大家逐一解答。



網友大呻「楊屋道專劏街市新手」

該網民在社交平台Threads上發文表示，自己是廚房新手於是想請教其他網民：「我是不是被騙了？」此貼文立即引發熱議，大批網民表示楊屋道街市很多是騙人，要狠狠「避雷」：

「楊屋道專劏街市新手」

「呢間上次買排骨 番去發現係臭既，都係廚房新手」

「楊屋道好多呃人」

「擺明呃你，幾新鮮都好，呢個份量頂盡70-80蚊」



另有網民建議，若想買得安心，超市是最好的選擇：

「唔識嘅去返超級市場買啦，有時收工時間去好抵」

「試過楊屋道街市出面啲豬肉檔，$180有你5袋份量」

「超市$100/3包，一包有4/5舊 長條型排骨」

「講左唔好去街市，咁多連鎖店你唔去，去街市做咩」



究竟煲湯用什麼骨頭好，雷師傅表示，沒有正確答案，不同的湯要用不同的部位。（GettyImages）

煲湯豬骨｜大廚拆解 5塊豬骨$153是否合理？

到底這個價錢是否合理？我們請教了Junto同行政總廚雷啟裕師傅，他一看到照片就說「嘩！咁無良」，雷師傅分析，照片中的骨頭應該是豬脊骨，以肉的分量來看，最多重約2斤，市價約$100左右。若商家指的是「本地無激素豬」，可能會貴一點吧。

煲湯豬骨要點揀？

究竟煲湯用什麼骨頭好？雷師傅表示，沒有正確答案，不同的湯要用不同的部位如：

3款豬骨湯CP值最高組合：

1. 老火湯：用唐排加瘦肉，湯鮮味美。

2. 菜乾湯：要用筒骨，煲出來才夠香夠滑。

3. 豆類湯（如赤小豆）：配豬尾骨最好。



若你想省錢又好味，就用「脊骨混搭瘦肉」，這樣煲出來的湯油脂少、肉味濃，性價比較高。

入廚貼士｜雷師傅教2招避坑

如果不想做「水魚」，雷師傅建議，買之前最好問清楚價錢，覺得不合理就立即掉頭，或者去信譽比較好的店鋪、連鎖超市買。

Junto同行政總廚雷啟裕師傅（圖片由被訪者提供）

雷啟裕師傅，於中華廚藝學院大師級畢業，曾參加全港青年廚師比賽並奪得冠軍，有「青年刀神」的稱號。擁有逾20年中菜烹飪經驗的他，近年進軍台灣創立個人餐飲品牌，現為台灣人氣餐廳Junto行政總廚，更於短時間內取得台灣米芝蓮推介。



