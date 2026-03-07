火鍋粉絲最易吸飽油！營養師教下鍋前多1步減油30%　配3食物最好

冬粉（粉絲）直接丟進火鍋煮，會像海綿般吸飽油脂和鹽分。台灣營養師曾建銘建議，冬粉下鍋前先用溫水泡發15分鐘，能減少30%吸油量，並選擇純綠豆製成的冬粉。



曾建銘在Facebook專頁指出，乾燥的冬粉就像一塊乾掉的海綿，直接投入紅油火鍋或滷味湯汁時，會因毛細現象瞬間將湯中的油脂和鈉吸得乾乾淨淨。他表示，表面上是在攝取澱粉，實際上卻是在吃固體化的火鍋湯底，吸油、吸鈉能力比一般麵條更驚人。

曾建銘解釋，麵條在製作過程中雖然會添加鹽分，但因為表面相對光滑，油脂和湯汁通常只是附著在外層。相較之下，冬粉的多孔結構讓它具備更強的吸附能力，使得油脂和鹽分能深入內部，吸收量遠超過麵條。

想要讓冬粉成為減脂好幫手，曾建銘建議從挑選成分和烹調方式兩方面著手。他指出，純綠豆澱粉製成的冬粉煮熟後呈現灰黃色且口感Q彈，GI值較低，是真正的減脂聖品。然而市面上許多冬粉是由馬鈴薯（薯仔）或木薯澱粉製成，這類冬粉顏色死白、一煮就軟爛，不僅吸水、吸油速度特別快，食用後血糖上升速度也較快。

曾建銘建議消費者購買前務必查看成分表，選擇第一項成分標示為綠豆的產品。烹調技巧方面，他強調「預防性補水」的重要性，在冬粉下鍋前先用溫水浸泡15分鐘，讓孔隙先被乾淨的水填滿，之後再放入湯鍋烹煮，如此一來就能減少吸附油脂與鹽分的空間，可降低約30%的吸油量。

此外，曾建銘也提醒，冬粉因為吸水率高，雖然體積看起來很大，但消化速度極快，容易產生飢餓感。因此食用冬粉時一定要搭配蛋白質食物，例如加入雞蛋、嫩豆腐或瘦肉片，透過蛋白質增加食物在胃中的停留時間，才不會很快就感到飢餓。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

