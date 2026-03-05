5大防癌蔬菜公開：芹菜番茄有效抑制腫瘤　防肺癌乳癌吃「這1物」

日常飲食中容易取得的五種蔬菜，因富含獨特植化素成分，具備抑制腫瘤生長的潛力，對於預防乳癌、肺癌、大腸癌、卵巢癌等多種癌症具有功效。這些蔬菜包括芹菜、綠椰菜花、紅蘿蔔、洋蔥及大番茄，近年來相關抗癌研究持續增加。



1. 芹菜

功能醫學醫師張適恆解釋，芹菜中的植化素「芹菜素」能活化細胞內的p53蛋白質。當細胞不斷累積受損的DNA，就會演變成有缺陷的細胞，若身體放任這些缺陷細胞持續分裂，聚集後可能發展成腫瘤。p53蛋白質會在受損細胞的細胞核中，打開讓細胞死亡的基因開關，使缺陷細胞自我毀滅，降低腫瘤發生機會。芹菜素還能拮抗身體的雌激素受體，抑制對雌激素敏感的乳癌細胞株。除了芹菜，香菜、洋甘菊、歐芹中也能找到芹菜素。

相關文章：芹菜營養｜6大健康好處助抗炎降膽固醇 炒芹菜更好方法保留營養👇👇👇

+ 8

2. 綠椰菜花

十字花科蔬菜綠椰菜花含有豐富的化合物「蘿蔔硫苷」。張適恆表示，蘿蔔硫苷會在烹調過程中，因蔬菜受到破壞而轉變成真正的抗癌物質「蘿蔔硫素」。蘿蔔硫素與芹菜素作用相似，會讓受損細胞或癌細胞進入凋亡等自我毀滅程序，因此能抑制腫瘤生長，還可阻止癌細胞轉移及抗藥性產生。建議在烹飪前先將綠椰菜花切碎，並靜置約十分鐘再烹煮，才能有效攝取蘿蔔硫素等成分。

3. 紅蘿蔔

紅蘿蔔是營養密度極高的根莖類蔬菜，含有豐富的維他命A、維他命B6、B7及維他命K，還有類胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等。張適恆補充，紅蘿蔔還含有「木犀草素」植化素，可調控癌細胞的凋亡作用，並減少腫瘤周圍產生新血管。除了紅蘿蔔，芹菜、初榨橄欖油、薄荷葉、柑橘類水果也富含木犀草素，直接從蔬果中攝取最為實際。

4. 洋蔥

洋蔥同樣屬於十字花科蔬菜，除了含有豐富的蘿蔔硫苷，還有高濃度的「槲皮素」。張適恆指出，紅皮洋蔥的槲皮素含量在所有常見蔬果中最高。大型流行病學研究顯示，從飲食中攝取最多槲皮素的人，罹患肺癌的風險會大幅降低。近年研究發現，槲皮素可抑制癌細胞中某些RNA片段，讓RNA片段無法發揮作用，癌細胞就會自我毀滅並朝凋亡方向前進。由於槲皮素是脂溶性，隨餐食用吸收效果最佳。

5. 大番茄

大番茄含有的茄紅素，已被證實可預防多種癌症，包括攝護腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、肺癌、膀胱癌、口腔癌、食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌等。張適恆說明，身體的重要荷爾蒙「IGF-1」由肝臟分泌，會刺激身體細胞加速分裂、生長，但這也是引起癌症的重要原因。茄紅素的作用是調控IGF-1，阻斷它們對身體細胞的刺激。限制肉類攝取量，IGF-1分泌也會降低。要從大番茄攝取茄紅素，最好烹煮過並與油脂類一起攝取。張適恆補充，將大番茄打成果汁同樣可將細胞壁打破並釋放茄紅素，如此一來怕熱的維他命也能順便攝取。

張適恆強調，從天然蔬菜水果中攝取營養效率最高，天然食物往往提供多種植化素與微量元素組合，能讓營養素在人體內的吸收效率更好。不過他也提醒，綠椰菜花不會與大部分癌症治療有交互作用，但若服用較傳統的抗凝血劑，建議不要食用綠椰菜花。

相關文章：癌症飲食｜營養師揭癌病3階段攝不同營養 化療宜飲奶幾時食黃豆?👇👇👇

+ 26

延伸閱讀：

出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

