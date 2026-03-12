保健品壞處｜35歲女吃1保健品致砒霜中毒全身發黑！防便秘5食物

保健品壞處｜說起砒霜，許多人的印象可能停留在古裝劇中。但可有想到我們平時吃的保健品竟都含有砒霜？內地1名35歲的女子，平時熱愛運動身體健康，就因吃1種有清熱功效的保健品，導致全身發黑，去醫院做腸鏡檢查發現，她的整條大腸亦已變成黑色，最終確診「砒霜中毒」。



保健品壞處｜35歲女吃1保健品致砒霜中毒

據內媒《都市快報》報道，黃女士（化名）經常有便秘困擾，誤以為是「上火」，便自行服用牛黃解毒片清熱，一吃就是3年。期間她開始感到渾身無力、胃脹，起初還以為只是帶孩子太累，並未在意。然而情況持續惡化，她相繼出現發燒、月經不調、手腳發麻等症狀，甚至全身皮膚異常發黑變得乾裂皺縮，尤其手掌與腳底。就醫後，驗尿結果顯示，她的尿砷濃度竟比正常值高出10倍（正常值<100µg/L），最終確診為慢性砷中毒，即民間俗稱的「砒霜中毒」。

便秘｜多吃纖維多喝水仍未改善狀況？營養師揭6大保健品飲食禁忌

牛黃解毒片含有雄黃其成分是「四硫化四砷」，在特定條件下，可能轉化為劇毒的三氧化二砷。（都市快報）

保健品壞處｜為何牛黃解毒片致中毒？

為什麼「牛黃解毒片」非但不能解毒，反而會導致中毒？醫生解釋，是因為裡面含有雄黃。雄黃的主要成分是「四硫化四砷」，在特定條件下（如遇熱或處於胃部酸性環境），可能轉化為劇毒的「三氧化二砷」，亦即大眾熟知的砒霜。若長期或過量服用，這些劇毒物質會在體內積聚，引發慢性砷中毒，在不知不覺中損害全身多個器官，嚴重影響神經、消化、血液及泌尿系統，對健康造成全面威脅。

咖啡禁忌｜咖啡忌與4種保健品同吃恐無效！鐵吸收減54%幾時食最好

保健品壞處｜吃牛黃解毒片3貼士

牛黃解毒片具有清熱解毒與通便功效，市面上主要分為「京製」與「非京製」2大類，而「京製」是不含有「雄黃」，但相對解毒作用無咁好。我們平時或多或少都會吃，但要吃得安心、防止中毒一定要記住：

~嚴控劑量：勿為了加速「清火」而自行加倍劑量。



~勿與中藥同吃：避免與其他含雄黃（如牛黃清心丸）或含硃砂（如安宮牛黃丸）的藥物同時吃用，防止重金屬超標。



~認準註冊編號：購買時，應確保包裝上有「HKC-XXXXX」或「HKP-XXXXX」的編號，代表產品已通過重金屬測試，安全性較有保障。



便秘解決方法｜5食物降火通便

俗話說「是藥三分毒」，其實想要降火通便，不一定要靠藥物。日常可多攝取天然的清熱高纖食物，便能有效改善。【通便飲食】通便不能只靠高纖？20種食品有助趕走便秘

1. 火龍果

火龍果富含膳食纖維與果膠，且水分極高，具備良好的清熱瀉火效果，能迅速軟化糞便。

2. 菠菜

菠菜性涼，含有大量的鎂，能吸收水分進入大腸，有效緩解因腸道火氣太大而導致的便秘。

3. 香蕉

香蕉性寒味甘，能清熱潤腸。注意必須選擇帶有黑點的熟香蕉，未熟的青香蕉含鞣酸，反而會導致便秘。

4. 蘋果

蘋果水分含量高，且含有豐富的果膠，能生津止渴，緩解上火，亦能軟化糞便，特別適合便秘人士。

5. 奇異果

從中醫角度看，奇異果性寒、味甘酸，具有極強的清熱生津功效。此外，一個奇異果大的可溶性纖維跟不可溶纖維的比例約為1:2，被譽為是最能幫助排便的黃金比例。

保健品7禁忌組合

除此之外，亦要留意一些保健品的禁忌組合，否則隨時會由「補身」變「傷身」。

1. 鈣+鐵：兩者是「競爭」關係，同時攝取會降低彼此的吸收率。



2. 鈣+魚油：兩者同時服用不僅降低吸收，還可能導致腸胃不適。



3. 益生菌+抗菌食物（如大蒜等）：抗菌成分可能會殺死益生菌，降低其效果。



4. 魚油+抗凝血藥物（如阿司匹靈、華法林）：兩者皆有抗凝血作用，同時服用可能會增加出血風險（如瘀青、鼻血、甚至內出血）。



5. 維他命C+胃藥：許多市售胃藥（制酸劑）含有鋁。維他命C會增加人體對鋁的吸收率，可能會對腎臟造成負擔。



6. 葉酸+維他命C：維他命C會分解葉酸，兩者一起等於白吃。



7. 避開咖啡與茶：咖啡因和單寧酸會阻礙多種微量元素（如鐵、鈣）的吸收，且具有利尿作用會使水溶性營養素（如維他命B群等）加速排出。



參考資料：梅奧醫學中心