減肥｜研究指早餐燒脂比晚餐多2倍！規律早餐防高血糖幾時食最好?

德國最新研究顯示，即使攝取相同熱量的食物，若選擇在早上食用，燃燒的卡路里（calorie）會比晚上多出兩倍。專家指出，將大部分熱量集中在早餐攝取，不僅有助於控制體重，還能預防代謝疾病，顛覆了許多人省略早餐或晚餐大吃的飲食習慣。



台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊表示，現代人因忙碌或早晨食慾不佳，常省略早餐以減少熱量攝取。但她強調，早餐對身體至關重要，「一日之際在於晨」，早餐能啟動身體代謝系統，尤其經過一整晚未進食後，身體能量普遍偏低，需要透過早餐補充。

台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師鄭翔如認為，早餐攝取與人體生理時鐘運行息息相關。若能讓進食時間與身體晝夜節律保持協調，將有助改善健康狀況。她建議起床後一至兩小時內進食，有助提高身體能量，並使飢餓感與腸道節律保持一致。研究顯示，不規律的用餐時間可能導致腸道微生物與晝夜節律基因作用紊亂，進而引發肥胖和高血糖問題。

台灣彰濱秀傳醫院外科部主任林建華指出，晚上是一天中基礎代謝率較低的時段，人體開始進入休息狀態，此時不宜攝取過多食物。他特別強調飲食內容的重要性，「吃對食物有利身體代謝」，例如蛋白質含量較高的食物，在消化過程中會消耗更多能量。林建華認為，正確的進食時間與食物選擇對減重極為重要。

研究發現，大腦中的中央生理時鐘會調控一天中進食反應的變化。相較於其他時段，剛起床時攝取餐食雖然升糖反應較低，但會引發較強的飽足感與生熱反應。台灣中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青表示，早餐攝取較高比例的熱量，特別是碳水化合物，比起將相同餐食安排在晚餐時間，更有助於長期控制肥胖和相關代謝症候群。

姜惠珊進一步指出，充足的早餐能量有助於脂肪消耗，規律攝取早餐的人體脂率通常較低。她建議早餐要「吃得飽吃得好」，以促進身體代謝，達到更佳的體重控制效果。台灣中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華教授也認為，將一整天熱量集中在早餐的人，體重減輕效果較為顯著。他建議減重者應選擇高纖維、低糖、低油的原形食物為早餐主食，並確保蛋白質攝取充足。

研究結論指出，早上熱量消耗效率優於晚上，且早餐後血糖和胰島素濃度升高的幅度比晚餐後低。因此，相較於豐盛的晚餐，選擇豐盛的早餐更有助於預防代謝問題，為健康飲食提供了新的科學依據。

