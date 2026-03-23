腦囊腫症狀｜43歲林依晨自爆生腦瘤術後滿嘴血！6成因＋預防4食物

腦囊腫症狀｜林依晨｜近日，林依晨在一個Podcast節目分享，自己曾在事業巔峰期患上腦囊腫，必須要接受腦部手術。她坦言，當時醒來滿嘴血水，與死亡擦肩而過。腦囊腫並非小病，若置之不理恐導致全身無法正常行動。



腦囊腫原因｜林依晨曾因壓力過大患腦囊腫

現年43歲的林依晨，在台灣素有「零負評女神」之稱，自2002年出道以來，出演過《十八歲的約定》、《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等多部經典偶像劇。更在2008年奪得金鐘視后。然而，在事業巔峰期，身體卻出現大問題。她在節目坦言，自己是非科班出身，所以幾乎將所有精力都放在事業上，以為能撐住，沒想到最終不堪重負。身體開始出現浮腫等異常症狀，就醫後發現患有腦囊腫。她感歎，「自己第一次離死亡那麼近」，用了好幾個月才恢復過來。

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腦囊腫是什麼？

腦囊腫是良性腦腫瘤的一種，其他包括神經膠質瘤（Glioma）、腦膜瘤（Meningioma）等。無論是良性或惡性，一旦體積增大，都會壓導致顱內壓升高。生長位置不同，症狀就會不同。

腦囊腫症狀

~頭痛頻繁、嚴重

~平衡力差、行走困難

~癲癇，表現為肢體不自主抽動、感覺異常或意識喪失等。

~不明原因的噁心嘔吐

~視力模糊、複視（看到雙重影像），嚴重恐喪失視力。

~聽力障礙



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腦囊腫原因／腦囊腫預防食物

腦囊腫一般由腦膜發育異常、遺傳等先天或頭部外傷、腦部感染、出血、發炎等後天因素引起。雖然我們無法改變基因或過去的損傷，但可以從日常飲食入手，減少體內的慢性發炎，降低腦部病變的風險。

1. 深海魚類

三文魚、鯖魚、秋刀魚等，富含奧米加3（Omega-3），能抑制體內產生炎性的物質（如前列腺素），能減少腦部發炎。

2. 莓果類

大腦耗氧量大，極易產生氧化壓力（如自由基）。而藍莓、草莓等莓果富含花青素，這是強效的抗氧化劑，能中和自由基，避免腦細胞被破壞。

3. 綠茶

腦細胞對氧化損傷極其敏感，綠茶能中和體內多餘的自由基，防止神經細胞DNA受損。此外，還可以抑制體內促炎因子（如 NF-κB）的活性，減少慢性發炎。

4. 黑朱古力

黑朱古力富含可可黃烷醇（Flavanols），能促進血液循環，帶走腦部代謝廢物，減少因供氧不足或代謝積累而導致的腦部發炎，必須是可可含量70%以上才有效。

參考資料：香港港安醫院