施明逝世｜71歲李家鼎前妻血壓高入院肺炎離世！護肺緩氣喘5食物

施明逝世｜肺炎｜李家鼎的前妻施明於3月21日因肺炎離世，享年74歲。長子李泳漢悲痛表示，最遺憾是未能見到母親最後一面。據HealthyHK的數據統計，肺炎在香港十大致命疾病中位列第二，僅次於癌症，約佔總死亡人數的19.6%，情況不容忽視。未病先防，可從食物入手，多補充護肺5種食物。



施明逝世｜施明因血壓高住院 引發肺炎離世

施明曾於2022年底， 在家中不慎跌倒撞傷頭部，要做開腦手術，並留院治療長達一年，出院後，一直都有定期做檢查。據長子李泳漢透露，今次施明是因血壓有些少高而住院檢查，不料期間發生嘔吐，導致異物倒流入肺引發肺炎，需插喉急救，最終還是返魂乏術。

1977 年施明與武術指導李家鼎結婚，育有兩子。（drift_greg@IG）

施明逝世｜姨丈黃霑建議下入行 做過史泰龍保鏢

施明當年在姨丈黃霑的建議入行，並於1970年入讀麗的映聲第五期藝員訓練班，與劉松仁、李影、麥當雄及韓馬利等人成為同學。1977 年，她與武術指導李家鼎結婚，育有兩子（李泳漢、李泳豪），但於1994年正式離婚，婚姻維持了約17年。施明武術了得，拍過不少武俠片，其中有《倚天屠龍記》等，更做過巨星史泰龍的女保鏢。

護肺食物｜改善哮喘減肺炎死亡率5大營養素！營養師推1道養肺菜式

肺炎是什麼？有什麼症狀？

肺炎即肺部發炎，主要分為感染性肺炎、非感染性肺炎2大類。

感染性肺炎、非感染性肺炎 感染性肺炎 非感染性肺炎 特徵 一般由細菌（肺炎鏈球菌）、病毒（流感病毒、COVID-19新冠病毒等）、真菌（較少見）等病原體感染而引起。 一般由吸入異物（如PM2.5）、過敏、藥物副作用等而產生的發炎反應。 症狀 咳嗽（帶黃\綠色膿痰） 發燒 胸痛（深呼吸時） 發冷 乾咳為主 輕微不適或胸悶

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護肺5食物

對於免疫力較低的人（如慢性病患者、孩童、老年人等）來講，一旦不幸患上，容易得中耳炎、腦膜炎、敗血症等死亡率較高的併發症。建議大家平時出門時要戴好口罩減少吸入污染物，多做運動來增強抵抗力。另外，平常亦可以吃一些護肺的食物。養肺飲食｜營養師推薦6大食物護肺抗炎 淮山南瓜三文魚增抵抗力

1. 山藥：益氣養陰、補肺脾腎

山藥富含黏液，能保護呼吸道黏膜，維持濕潤，減少因乾燥而引起的咳嗽與不適。此外，中醫認為，山藥有益氣養陰、補肺脾腎的作用，有助改善因肺虛引起的慢性咳嗽或氣促。

山藥富含黏液，能保護呼吸道黏膜，維持濕潤，減少因乾燥而引起的咳嗽與不適。（freepik）

2. 三文魚：強效抗發炎

三文魚富含奧米加3（Omega-3），有強大的抗發炎作用，能增強呼吸道抵抗力。

三文魚富含奧米加3（Omega-3），有強大的抗發炎作用，能增強呼吸道抵抗力。（unsplash）

3. 南瓜：緩解氣喘或支氣管炎

南瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素，可在體內轉化成維他命A，有助提升上呼吸道的抵抗能力，並緩解氣喘或支氣管炎症狀。

南瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素，可在體內轉化成維他命A，有助緩解氣喘或支氣管炎症狀。（freepik）

4. 蘋果：改善氣管過敏及氣喘

蘋果含有多酚類抗氧化劑「槲皮素」，尤其果皮最豐富。這是一種天然的抗組織胺，能有效減輕肺部因過敏或污染物引起的發炎，並緩解氣管過敏及氣喘。

蘋果含有多酚類抗氧化劑「槲皮素」，尤其果皮最豐富，能有效減輕肺部因過敏或污染物引起的發炎。（freepik）

5. 番石榴：強化免疫系統

肺部的結締組織（支撐著數以億計的肺泡和微血管，維持肺部的形狀）是由膠原蛋白組成，而番石榴的維他命C含量極高，是合成膠原蛋白的關鍵。多吃番石榴有助強化免疫系統，保護肺部。

番石榴的維他命C含量極高，多吃番石榴有助強化免疫系統，保護肺部。（freepik）

參考資料：HealthyHK、妙佑醫療國際、香港哮喘會