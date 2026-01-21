減肥失敗或身體發炎？營養師揭慢性發炎7症狀食飽即屙＋6食物抗炎
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
許多人不知道「身體發炎」也會影響減肥效果，營養師表示，肥胖會影響身體各個機能，它不僅是一種慢性病，讓人的身體機能長期處於低度慢性發炎，導致各組織器官受到傷害。她指出7點症狀，包括睡不飽、情緒低落、吃完飯馬上跑廁所、身體疼痛等，只要符合以上3個症狀，顯示身體已經有發炎的問題了。
台灣營養師李婉萍在Facebook「李婉萍營養師」指出，肥胖就是一種慢性病，它對身體機能的平衡有很大的影響，會讓你長期處於低度慢性發炎的狀態，從而讓各組織器官受到傷害。因此許多人想瘦卻瘦不了，主因都是身體在發炎。
以下症狀出現要小心！
1. 時常感到疲倦睡不飽
2. 情緒莫名低落不開心
3. 吃完飯就馬上跑廁所
4. 時常偏頭痛／肩頸痛／肌肉痛
5. 皮膚紅癢起疹子／鼻子過敏／咳嗽
6. 常常感冒掛病號
7. 四肢或臉常被說水腫
李婉萍表示，有以上3點症狀，代表身體已經有發炎的徵兆了。
抗發炎食物改善體質 營養師建議：降體重慢慢來
她因此建議六種「抗發炎的食物」，包括蘆筍、綠茶、白扁豆（皇帝豆、萊豆）、牛油果（酪梨）、莓果類和番薯葉。李婉萍對此提醒，減肥並非一蹴可及，要透過生活方式和飲食慢慢改善、讓體重慢慢降下來。
1. 蘆筍
含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。
2. 綠茶
富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。
3. 白扁豆
具有植物雌激素，有抗發炎的效果。
4. 牛油果
富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。
5. 莓果類
含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。
6. 番薯葉
富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」