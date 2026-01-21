減肥失敗或身體發炎？營養師揭慢性發炎7症狀食飽即屙＋6食物抗炎

許多人不知道「身體發炎」也會影響減肥效果，營養師表示，肥胖會影響身體各個機能，它不僅是一種慢性病，讓人的身體機能長期處於低度慢性發炎，導致各組織器官受到傷害。她指出7點症狀，包括睡不飽、情緒低落、吃完飯馬上跑廁所、身體疼痛等，只要符合以上3個症狀，顯示身體已經有發炎的問題了。



台灣營養師李婉萍在Facebook「李婉萍營養師」指出，肥胖就是一種慢性病，它對身體機能的平衡有很大的影響，會讓你長期處於低度慢性發炎的狀態，從而讓各組織器官受到傷害。因此許多人想瘦卻瘦不了，主因都是身體在發炎。

以下症狀出現要小心！

1. 時常感到疲倦睡不飽

2. 情緒莫名低落不開心

3. 吃完飯就馬上跑廁所

4. 時常偏頭痛／肩頸痛／肌肉痛

5. 皮膚紅癢起疹子／鼻子過敏／咳嗽

6. 常常感冒掛病號

7. 四肢或臉常被說水腫

李婉萍表示，有以上3點症狀，代表身體已經有發炎的徵兆了。

抗發炎食物改善體質 營養師建議：降體重慢慢來

她因此建議六種「抗發炎的食物」，包括蘆筍、綠茶、白扁豆（皇帝豆、萊豆）、牛油果（酪梨）、莓果類和番薯葉。李婉萍對此提醒，減肥並非一蹴可及，要透過生活方式和飲食慢慢改善、讓體重慢慢降下來。

1. 蘆筍

含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。

2. 綠茶

富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。

3. 白扁豆

具有植物雌激素，有抗發炎的效果。

4. 牛油果

富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。

5. 莓果類

含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。

6. 番薯葉

富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。

