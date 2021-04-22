【排骨食譜】腐乳蒸排骨鹹香惹味好佐飯　蒸排骨不出水謹記2重點

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-22 19:05

蒸排骨雖然是簡單不已的家常菜，調味方面卻有數不盡的配搭，這次示範的是腐乳蒸排骨。腐乳既可蒸雞、炒菜、撈飯，其實蒸排骨也很得人喜愛。

蒸排骨的食譜做得多了，酸酸甜甜的有梅子、鹹香的有蒜蓉、帶辣的有豉汁，而腐乳蒸排骨你又愛嗎？腐乳是醃製過的豆腐，加了鹽、香料和酒，小小一磚味道已非常濃烈，甚至被指是中式的芝士，基本上做菜時不需加太多就已經很惹味。

不過，蒸排骨很容易出水，有時蒸完15分鐘，整隻碟都水汪汪。蒸排骨不想出水的話，有兩個步驟要注意，首先是洗完排骨後必須印乾水分；其次就是在醃排骨時加些生粉，可減少出水情況。

腐乳蒸排骨是很適合佐飯的家常菜。

除了腐乳和排骨之外，筆者還加了豆卜。豆卜本身就是很「索汁」的食材，盡吸腐乳排骨的精華，吃來相當美味。你可以把豆卜放碟底，在上面鋪上排骨，或是索性在蒸排骨前將醃好的排骨與豆卜拌勻，個人認為後者會較入味，但兩個方法皆可。順帶一提，豆卜本身經過煎炸，油分多，建議煮之前先汆一汆水，除走過多的油分。

腐乳蒸排骨食譜

健康小貼士：

雖然醃漬物看似不太有益，但有中醫師就曾講過，腐乳在製作過程中分泌出各種酶，有助蛋白質分解成具氨基酸與維他命B雜。

攝影、攝錄：詹郭敏

剪接：呂志豪

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