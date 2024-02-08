冬菇燜鵝掌食譜｜滋陰益氣簡易做節菜　處理鵝掌2步驟剪唔剪指甲?

燜雞、燜豬手吃厭了？不妨嘗試一道冬菇燜鵝掌！鵝掌吸盡冬菇和醬汁的香氣和精華，加上口感爽脆的生菜，十分好下飯。雖然處理鵝掌看似是一大挑戰，事實上只需要2步驟便可以輕鬆完成。



鵝掌燜煮至少1小時

中式宴會中，菜單上定必有冬菇燜鵝掌這一道經典粵菜，即使鵝掌並不是肉質較多的部位，但燜至軟腍的鵝掌配以入味多汁的冬菇和西生菜，確實令人垂涎三尺。烹煮鵝掌並不困難，只是需要耐性，因鵝掌煮至軟腍至少花上1小時，若然家中有壓力煲或智能煲則可省卻看火的煩惱，把所有食材放進煲內按掣便可。

相反，如用明火燜煮則需注意火候及煲內醬汁的分量，以免燒乾水，因此食譜中的水量只是建議分量，烹煮時需因應情況而將水量增加或減少，同時亦要不停試味。

冬菇燜鵝掌食譜

處理鵝掌2個步驟

鵝掌在一般大型的凍肉店都可以找到，也可以用新鮮的，處理上也沒有太多的步驟。

1. 先用剪刀或刀將指甲去除，再將鵝掌、薑蔥冷水下鍋。

2. 大火汆水數分鐘後，將污垢及異味去掉，之後便可以直接燜煮。

冬菇燜鵝掌食譜

+ 1

材料：

乾冬菇8隻

西生菜1／2個

蔥1棵（切段）

冰糖10克

蠔油2湯匙

麻油1茶匙

鵝掌8隻

薑6片

蒜蓉2湯匙

熱水300毫升

生抽1茶匙

生粉水2湯匙

做法：

1. 乾冬菇用清水浸過夜至軟身去椗，保留浸冬菇水。

2. 鵝掌洗淨切去指甲；西生菜洗淨切件。

3. 煮滾一鍋水，加入3片薑、蔥段及鵝掌，大火汆水5分鐘盛起。

4. 中火燒熱油鍋，先將薑片及蒜蓉炒香。

5. 加入冬菇炒香。

6. 加入鵝掌、浸冬菇水、蠔油、老抽、冰糖及水至蓋過面，煮至滾起。

7. 加蓋轉小火燜煮1.5小時。

8. 加入西生菜煮2分鐘，下生粉水埋芡，即成。

零失敗3個秘訣

1. 食譜中的水量只是建議，烹煮時需因應情況而將水量增加或減少，同時亦要不停試味。

2. 如家中有壓力煲或智能煲可縮短烹煮時間。

3. 加水時，水的分量必需蓋過鵝掌。

鵝掌營養：

中醫角度鵝掌味甘平，有補陰益氣，暖胃開津，去風濕防衰老之效；營養學角度鵝肉含豐富蛋白質、脂肪、磷、鐵、維他命（A、B、C），其中蛋白質占10.8%，且不飽和脂肪酸的含量高，有消炎、降血壓等功效。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：呂志豪