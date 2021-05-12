豆腐食譜｜豆腐煎蛋營養家常菜　加芫荽味道層次提升用幾隻蛋好？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-12 13:21

不論叫豆腐煎蛋或雞蛋煎豆腐，兩者都是將豆腐沾上蛋液煎至金黃色，配以調味豉油食用。雖說雞蛋和豆腐說不上是什麼名貴食材，但兩者的配搭口感非常合襯，是一道健康有益的家常菜。

豆腐煎蛋有如中式蛋餅，傳統的做法都是將豆腐切成薄片鋪成一個圓形，倒入蛋液煎成一個蛋餅，有如將雞蛋和豆腐二合為一。不過對於入廚新手來說製作蛋餅相對費神，因此筆者將菜式的外觀改一改，轉變為一件件的豆腐煎蛋，容易處理同時亦可以將豆腐入成厚片，增加口感。

豆腐煎蛋食譜

其次，個人認為於蛋液中加一點芫荽碎有畫龍點睛之效，將味道層次大大提升。當然喜歡芫荽味的話不妨大手加入；不喜歡的話亦可將芫荽碎省去。最後雞蛋分量也不可少，3隻或以上才可確保蛋液包裹整件豆腐，口感更滿足。

豆腐煎蛋食譜

如想將豆腐煎蛋煮成蛋餅形狀的話，可以參考以下鼎爺的食譜及完整取出的小貼士。

按圖看鼎爺「豆腐煎蛋」食譜：

+ 4 + 4 + 4

健康小貼士：

豆腐本身是高蛋白低脂食品，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大提升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人需要控制食用分量。雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：呂志豪