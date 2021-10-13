素食譜｜素肉絲炒麵30分鐘快手起菜　煎麵金黃香脆彈牙2大重點

撰文：尹嘉蔚
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肉絲炒麵大家都不會陌生，是酒樓、茶記及大排檔的常見小炒，也可能是大家的家常便飯。素食版自當用素肉絲來做，素肉絲當真肉絲，效果也不相伯仲，技巧沒有太多。反而，煎麵要做到爽口、彈牙、不過分軟腍，煎完有甘香，又不會油淋淋，卻有些許心得。

素肉絲炒麵，煎麵彈牙好吃有兩大重點。

好吃的煎麵有兩大重點，用全蛋麵，在超市及街市便可以買到。
（1）大滾水將全蛋麵煮鬆，即是灼至半熟後，便立即熄火並撈起。煮麵不用過熟，否則煮完又煎，過長的烹調時間令麵的口感軟爛。
（2）煮好的麵，自然晾乾水分。如果有太多水分，在油煎時會油花四濺。

煎或炸皆宜

若果想加快時間，亦想整個麵餅也是卜卜脆的話，用炸是最快的方法，不過用油的分量多，麵餅可能較油膩。假如想做出外脆內軟，或用油少一點，可以用煎的方式。然後，在麵餅的中間淋上肉絲及芡汁，麵條吸了醬汁的味道也特別香滑。

素肉絲炒麵，麵底做出外脆內軟，可以用煎的方式，用油的分量也少一些。

提到芡汁，肉絲炒麵的芡汁在慢慢地加入粟粉水後，手要快隨即拌勻「打芡」，用中慢火快速推勻，芡亦要打「緊」一點做濃芡，便可以鋪在煎好的黃金麵餅上。至於，配料中的銀芽用大火炒，除去草青味及防止出水。為保持豆苗翠綠鮮嫩，跟青蔥或韮黃一樣最後才下鍋，用芡汁的熱力逼熟。

素肉絲炒麵食譜
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攝影、攝錄：莊堅毅、陳嘉杰
剪接：徐家希

健康小貼士︰

素肉絲成分有水、大豆濃縮蛋白、葵花籽油、鹽、糖及小麥澱粉等，不含膽固醇，屬低飽和脂肪，可提供膳食纖維和礦物質。

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素肉絲炒麵食譜

【素肉絲炒麵】（煎/ Pan fry）

2-4分量　1級難度　30分鐘

材料︰
素肉絲100克
全蛋麵2個
銀芽50克
豆苗30克
乾冬菇4隻
水250毫升
菇粉1茶匙
素蠔油1茶匙
粟粉水適量

醃料︰
粟粉1茶匙
糖1茶匙
豉油1茶匙

做法︰
1.銀芽、豆苗洗淨；乾冬菇浸發，切條備用。
2.素肉絲用粟粉、糖及豉油醃10分鐘。
3.水煲滾後，放入全蛋麵煮鬆，隨即熄火，取出瀝乾。
4.加熱油鑊，放入蛋麵煎至挺身後翻轉，中火煎至兩面金黃，取出瀝油。
5.鑊內放入銀芽乾炒，加冬菇、素肉絲炒熟。
6.加水、菇粉、素蠔油拌勻。
7.加粟粉水用中慢火推勻打芡，加豆苗炒勻。
8.放上煎麵完成。

不失敗貼士︰
全蛋麵煮鬆灼半熟後，立即熄火，免煎煮後過腍。
銀芽用大火炒，除去草青味及防出水。

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