素食譜｜聖誕派對簡單主菜　黑椒素牛柳酥皮卷金黃鬆脆3秘訣

牛肉食譜，搜尋下有六千多萬項搜尋結果，喜歡牛肉的人總對它讚不絕口，戒牛肉的人有不同原因而放棄吃牛肉。現今食品科學昌明，先進的技術已能模仿牛肉的質感，味道有八分似，不用屠宰牛隻已經有很好的仿牛食材。對於茹素者及戒牛人士來說，算得上是十分不錯的代替品，藉此也多了一樣好用的食材來加以發揮。黑椒素牛柳酥皮卷，便利用了素牛肉片，配搭抗氧成分豐富的洋蔥、維他命A充足的紅蘿蔔與鹹甜有致的茄汁匯聚而成。



黑椒素牛柳酥皮卷，餡料豐富紮實。

英國有一道名菜「威靈頓牛排」用金黃的酥皮包裹半熟的牛排，分量十足酥香逼人，嗜牛者應該吃得甘之如飴。素食版也有「素威靈頓牛排」，用免治牛肉仿做，為了方便純素者，有些餐廳也用上純素（沒有蛋、奶成分）的酥皮來製作。不過，想要自己烹調卻非易事，反而換上炒牛柳的做法充當餡料，裹於酥皮內更易於操作。若有下廚經驗的人，炒牛柳是較易上手的家常菜，至於炒素牛柳則易如反掌，將大塊的素牛肉撕成柳條，跟洋蔥、紅蘿蔔及醬汁一起炒熟，如此一來更易裝入酥皮，餡料密度更高，整體更紮實。

利用素牛肉片，配抗氧成分豐富的洋蔥、維他命A充足的紅蘿蔔與鹹甜有致的茄汁製成。

焗酥皮貼士

此菜有三個重點不妨參考，讓酥皮焗起來更香脆。

一. 炒餡料的醬汁要收緊些，在加粟粉水埋芡時，將醬汁都掛在材料上，不要水汪汪的模樣。

二. 酥皮最好用新鮮的，若在雪櫃急凍櫃已經冰了很久，並非不可用，不過鬆起的效果沒有新鮮的好。酥皮不用完全解凍使用，當足夠能屈曲時已可著手。

三. 焗爐的溫度及烘烤時間要適當，若不知如何拿捏，可參考包裝說明，或者觀察酥皮在爐內焗製的情況，看到充足鬆起了，層層分明的樣子才叫適當。

按圖看示範說明烹調重點︰

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酥皮的摺疊方式也可按個人的喜好來設計，最簡單莫過於對摺、封口便可。花俏一點點的可以跟以下食譜來製作，把酥皮的兩邊用刀鎅開一條、一條，形態像畫魚骨般，把酥皮的兩端先摺入，再依序將其餘的酥皮交叉覆蓋肉餡包成長條，見凸起的部分摺疊收口便可。

黑椒素牛柳酥皮卷食譜

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攝影、攝錄、剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

素牛肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。每113克素牛肉片，熱量有250千卡、鈉15毫克、膳食纖維7克、糖0克、蛋白質30克；鐵佔每日建議攝取量10%，鈣佔每日建議攝取量4%。



素牛肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，每113克素牛肉片，熱量有250千卡。

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【黑椒素牛柳酥皮卷】（焗/Bake）

3-6人分量 1級難度 1小時

材料︰

酥皮3塊、素牛肉230克、紅蘿蔔半條、洋蔥半個、蒜蓉1茶匙、水2湯匙、黑胡椒1-2茶匙、粟粉水適量



醃料︰豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽1/8茶匙、紹興酒1茶匙、麻油1茶匙、胡椒粉少許



醬汁︰醬油膏1湯匙、茄膏2湯匙、蒜蓉1茶匙、糖1茶匙、鮮菇粉1茶匙、水4湯匙

做法：

1.撕開素牛肉，加醃料醃10分鐘。

2.紅蘿蔔、洋蔥切絲；醬汁材料拌勻。

3.加熱油鍋，用中火爆香蒜蓉。

4.放入紅蘿蔔、洋蔥拌炒，加水。

5.添素牛肉、黑胡椒、醬汁拌炒，用粟粉水埋芡，盛起。

6.酥皮解凍至軟身可屈曲後，將肉餡放在中間。

7.酥皮兩邊用刀鎅開狀似魚骨，先將酥皮的兩端摺入。

8.依序將其餘的酥皮交叉覆蓋肉餡包成長條，放入預熱180℃焗爐焗35分鐘完成。

不失敗秘訣︰

蒜蓉勿用大火或猛鑊爆，否則會焦燶和飛彈至周圍。

用粟粉水埋芡時，可收緊一點芡汁，太多水分會弄濕酥皮。

先摺入酥皮的兩端，後續的酥皮條便容易處理，凸起的部分摺疊收口便可。