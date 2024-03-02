驚蟄湯水｜濕重回暖易倦宜健脾去濕　中醫推介宜4類體質湯水食物

驚蟄，是二十四節氣中第三個節氣，於每年3月5或6日，今年是3月5日。驚蟄，象徵天上的春雷驚醒了地下蟄伏的昆蟲，春回大地，萬物開始復蘇，天氣回暖，雨水逐漸增多，濕重易倦，中醫認為這時適宜健脾去濕，改善春困情況，但人人體質不同，湯水食療應如何選擇？



驚蟄，傳統會在當天祭白虎打小人，掃除厄運。(資料圖片)

驚蟄，傳統會在這天祭白虎，趕走蛇蟲鼠蟻以防傷害農作物，民間也流行「祭白虎打小人」，掃除厄運。驚蟄後，天氣開始回暖，雨水漸多濕氣重，宜健脾去濕。註冊中醫師徐澤昌博士指人人體質不同，如何得知自己的體質？例如「陰虛體質」，這類人士，多形體消瘦、尿黃、多愛冷飲、心煩易怒，便是心虛火旺的表現。按不同體質特性，我們還有不同湯水食譜推介。

驚蟄四類體質宜飲湯水

一、陰虛體質

特點：形體消瘦、手足心熱、心中時煩、少眠、便幹、尿黃、不耐春夏、多喜冷飲。

飲食調養：宜多吃清淡食物，如芝麻、蜂蜜、豆腐、魚、蔬菜、海參、銀耳、冬蟲夏草等，燥烈辛辣食物應少吃。

推介湯水：蓮藕雪耳瘦肉湯 健脾養胃

蓮藕雪耳瘦肉湯食譜

材料：蓮藕1條、雪耳1個、鮮淮山1條、生薏米4錢、熟薏米4錢、茯苓5錢、瘦肉400克、酒少許、水2公升、鹽適量

做法：

1.雪耳浸30分鐘至軟身，去掉較硬部分；蓮藕切去頭尾，刨皮及切塊；鮮淮山去皮切塊。2.生薏米、熟薏米和茯苓洗淨。

3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

參考湯水：沙參玉竹雪耳百合湯 滋陰止痕癢

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

材料：沙參15克、玉竹20克、鮮百合2個、雪耳1個、無花果3顆、瘦肉400克、水2公升、鹽適量

做法：

1. 把所有材料浸洗乾淨，雪耳浸30分鐘至發大，去走中間較硬部分再撕成小塊；鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。

3. 除鮮百合外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。

4. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

二、陽虛體質

特點：面白體胖、手足常冷、尿清、大便稀、怕寒喜暖

飲食調養：多吃養陽食品，如羊肉、雞肉等

推介湯水：紅棗椰子雞湯 養血補氣

材料：雞1隻、椰子1個、紅棗10粒、瘦肉300克、水1公升

做法：

1.將紅棗去核，備用。

2.椰子先破開一刀，透過縫隙倒出內裡椰子水，盛起備用。

3.椰子切片。

4.雞洗淨、去皮和清走殘餘內臟，汆水並切成四份，瘦肉同樣要氽水。

5.煲滾一鍋水，放入雞、椰子、紅棗及瘦肉，大火煲10分鐘後，再以小火煲2.5小時。

6.最後15分鐘，將椰子水倒進湯裡同煲。

推介湯水：北芪黨參煲雞湯 抗流感增抵抗力

北芪黨參煲雞湯食譜

材料：北芪30克、黨參20克、淮山30克、麥冬15克、五味子6克、蜜棗3粒、雞半隻、薑2片、酒少許、水2公升、鹽適量

做法：

1 北芪、黨參、麥冬、五味子浸15分鐘洗淨，淮山用另一碗水浸15分鐘。

2 雞去皮、洗淨及除走內臟，並分成4份。

3 雞以凍水汆水，其間可加少許酒辟味。

4 所有湯料凍水下鍋，大火煲滾後，轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

三、血瘀體質

特點：多面色晦滯、口唇色暗、肌膚乾燥、黑眼圈

飲食調養：宜吃活血化瘀食品，如合桃、黑豆、當歸、川芎、丹參、地黃等，也可和肉類煲湯飲用，或吃些花生粥等。

湯水推介：蓮藕合桃栗子黑豆湯 健脾補腎

蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

材料︰蓮藕1條（約1 斤）、栗子50克、合桃30克、黑豆20克、紅棗4粒、陳皮2塊、水1500毫升、鹽適量

做法︰

1.洗淨黑豆，預先浸泡一晚。

2.洗淨蓮藕，切厚件；其他材料洗淨。

3.用大火煲滾水，加入全部材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

四、痰濕體質

特別：一般身形肥胖、肌肉鬆弛、常覺疲倦身重，愛吃油膩之物

飲食調養：應多吃化痰去濕之物，如白蘿蔔、扁豆、洋蔥、紫菜、白果、大棗、薏仁等。應少吃油膩重味食物，忌過飽。

湯水推介：蘿蔔胡椒排骨湯 暖胃驅寒

蘿蔔胡椒排骨湯食譜

材料：白蘿蔔1條、粟米1條、排骨500克、白胡椒15克、水2公升、唐芹適量、鹽少許、酒少許

做法：

1 白蘿蔔洗淨去皮，滾刀方式切件；粟米切件；唐芹切段備用。

2 排骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟味，洗淨後以鹽醃30分鐘或以上。

3 鑊燒熱，以小火烘白胡椒，出味後盛起再研碎。

4 除唐芹外，所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時。關火後，加鹽與唐芹調味即成。

推介湯水：淮山茯苓扁豆湯 健脾去濕

淮山茯苓扁豆湯食譜

材料︰淮山30克、茯苓15克、扁豆15克、生熟薏仁15克、粟米鬚10克、紅棗4粒、果皮2塊、水2公升、鹽適量

做法︰

1.扁豆洗淨後，浸半小時。

2.全部材料洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。