夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜　荷葉如何處理?

天氣開始熱，可以飲一些消暑去濕的夏日湯水。今次選取了這個雪梨荷葉薏米湯，清熱潤肺、消暑去濕，一家大細都適合飲。

攝影：鄧穎琪



荷葉消毒殺菌做法

夏天最需要注意的就是去濕，個人最愛就是煲薏米，這次配上荷葉、雪梨等，湯十分清甜。在街市雜貨舖，$6已買到一大塊荷葉，但煲湯大約只用1/4就夠，太多會澀。由於荷葉很髒，煲湯之前先把它浸在水裡，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，順道煮軟荷葉。

適合燥熱濕重人士 胃寒不宜

這個湯去濕消暑，適合天氣炎熱和潮濕時飲用，大部分人都啱飲，尤其是體質燥熱或濕重人士就更適宜，不過胃寒者就要減少飲用了。邱醫師又提到，如果想加強去濕利水效果，可加冬瓜皮；若想加強清熱效果，則可加綠豆。

雪梨荷葉薏米湯食譜

整個湯有清熱潤肺、消暑去濕功效，性質平和適合大部分人飲用，尤其適合體質燥熱及濕重者。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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雪梨荷葉薏米湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：

雪梨3個

荷葉1/4塊

薏米50克

無花果4粒

瘦肉400克

酒少許

水1.8公升

鹽適量



做法：

1. 荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。

2. 雪梨去皮、去芯、切塊；薏米及無花果洗淨，備用。

3. 冷水連瘦肉放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起及洗淨。

4. 所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*荷葉無需加太多，以免味太澀；煲湯前需浸洗及用熱水煲荷葉，有助煮軟、清洗和消毒。



夏天湯水有什麼推介？ 雪梨荷葉薏米湯，去濕、清熱、解暑。 荷葉如何處理？ 由於荷葉很髒，煲湯前先把它浸水，再用熱水煲10分鐘，殺菌消毒外，還可煮軟荷葉。 雪梨荷葉薏米湯哪些人不宜？ 胃寒者應減少飲用

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