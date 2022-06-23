冬蟲草營養｜補肺益腎1種人不宜　冬蟲夏草vs蟲草花4大分別點揀好

冬蟲夏草（冬蟲草）、蟲草花兩者的名字都有「蟲草」一字，但功效及來源是有莫大分別，前者為名貴藥材，適合痰多氣促疲倦人士；後者則是人工培育的真菌，適合各種體質。



冬蟲夏草有蟲又有草？

坊間不少人也不懂分辨冬蟲夏草（冬蟲草）及蟲草花，或誤以為蟲草花是冬蟲夏草長出來的花，事實上兩者是並沒有直接關係，只是名稱相似。冬蟲夏草是由「蟲」和「草」組合而成的複合體，亦即是蟲也是草，生長在蝙蝠和昆蟲或者牠們幼蟲體內的一種真菌。冬蟲夏草生長的條件比較苛刻，不能人工培育，因此比較罕貴。蟲草花有平民補品之稱，是人工培育的真菌，在蛋奶類、穀物類作營養基礎而生長，如果沒有蟲體的情況下，其營養價值只能達到菇類級別。

請按圖看冬蟲夏草及蟲草花的分別：

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儘管冬蟲夏草及蟲草花價格差天共地，但蟲草花的功效卻不亞於冬蟲草等名貴藥材，兩種藥材都有補肺平喘、益腎壯陽、止血化痰和補虛損作用。不過，蟲草花只有食用級別的藥用價值，藥用方面是無法達到冬蟲夏草的級別。而身體有偏熱症狀如口乾口苦、便秘等則不宜吃冬草蟲。

蟲草花只有食用級別的藥用價值，藥用方面是無法達到冬蟲夏草的級別。

蟲草花煲湯不寒不燥 一年四季都可飲用

蟲草花不寒不燥，除了適宜煲湯外，也適合拌炒、蒸雞等。一碗好的蟲草花湯，色澤會呈橙黃色、澄澈透明，味道清香，而且一年四季都合用，蟲草花湯可補肺、益腎、健脾，增強免疫力等，作為日常養生滋補湯水也很不錯。

蟲草花煲的湯水，顏色橙黃，是蟲草花天然的色澤。

資料來源：RTHK《醫食同源》、消委會《蟲草 vs.冬蟲夏草 傻傻分不清？》