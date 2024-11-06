番茄炒牛肉食譜｜15分鐘簡易家常菜2招牛肉不乾柴 做錯1步易出水
番茄炒牛肉是一道惹味的拌飯菜，有番茄汁，扒幾碗飯都冇問題！這道家常菜簡單易煮，烹調時間僅15分鐘以內。以下還會簡單講解切牛肉、醃牛肉以及煮番茄的小貼士。
番茄炒牛肉食譜｜如何逆紋切牛肉
煮牛肉最怕就是韌，若想牛肉吃起來軟腍些，請逆紋切。仔細看，會見到牛肉的生長紋理會有一條條痕，逆紋切的意思，就是不順著肉的紋理方向，如紋理打橫生長，則請打直切下去。這樣能把肉質纖維切斷，咀嚼的時候，容易一咬就斷，相對軟腍、不韌。
番茄炒牛肉食譜｜醃牛肉忌放鹽易變乾韌
此外，要注意醃牛肉切忌加鹽，因為鹽會令牛肉水分流失，變得又乾又韌。而牛肉本身受水，醃肉時加水可讓它吸收水分，記得下完水不可以立即煮，因為會出水、很濕，建議要放置一段時間，就可使它有肉汁。
番茄方面，連皮煮營養更高，但記得要加蓋煮腍番茄才把半熟的牛肉回鑊，不然牛肉就會太老。
番茄炒牛肉（炒/Stir-fry）
2人分量 1級難度 15分鐘（未計醃肉時間）
材料：
番茄3個
牛肉150克
蒜蓉1茶匙
牛肉醃料：
胡椒粉少許
糖1茶匙
生抽1茶匙
酒少許
水少許
生粉1茶匙
油少許
調味料：
茄汁2湯匙
片糖1/3塊
白醋1湯匙
酒1茶匙
水4湯匙
老抽少許
生粉水少許
做法：
1.逆紋將牛肉切片，加醃料醃20分鐘。
2.番茄洗淨、去蒂和切塊；片糖剁碎備用。
3.鑊燒熱下油，爆香蒜蓉。
4.中火炒牛肉至半熟，盛起。
5.番茄落鑊，加片糖、茄汁、白醋，酒、水，加蓋煮幾分鐘至番茄轉腍。
6.牛肉回鑊炒勻，加生粉水埋芡並煮至略為收汁，即成！
不失敗秘訣：
*牛肉要逆紋切才不會韌，即紋理橫向生長，便需直切。
*醃牛肉不要加鹽，因為會令牛肉流失水分，變得又乾又韌；但牛肉本身受水，醃肉時加水可讓它吸收水分，記得下完水不可以立即煮，因為會出水、很濕，建議要放置一段時間。
*番茄煮腍才把牛肉回鑊，不然就會太老。
健康小貼士：
番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質則有助預防攝護腺癌和乳癌。
攝影、攝錄：麥超億、趙錦添
剪接：趙錦添
美術：鄒嘉寶
相關食譜：
【番茄豬扒食譜】酸甜啖啖肉深得大人小孩歡心 片糖煮醬汁更健康
【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍