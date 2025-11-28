蒜蓉炒椰菜苗食譜｜$15自製泰國名菜　椰菜苗點洗點炒翠綠不苦澀

泰菜食譜｜蔬菜食譜｜蒜蓉炒椰菜苗食譜｜去泰國菜館，有時吃得太多肉都想叫碟菜中和一下，而椰菜苗可說是泰國餐廳獨有的，比起通菜等更加特別。不知道如何處理和烹調這種蔬菜的話，可參考以下的蒜蓉炒椰菜苗食譜。



蒜蓉炒椰菜苗食譜｜成本價僅$15

泰式椰菜苗的常見煮法，一般都是蒜蓉炒或馬拉盞炒，但馬拉盞味道帶辣，未必人人接受，所以還是蒜蓉炒椰菜苗夠老少鹹宜。有時去泰國菜館也蠻納悶的，明明只是一碟炒菜，卻賣上$88，自己煮的話，蒜頭$5已經好幾個，泰國舖$25已經買到一斤椰菜苗（今次只用半斤，即成本約$12.5），整道菜才$15左右，加上製法簡單，倒不如自己煮吧？

除了蒜蓉炒，你亦可以馬拉盞炒、乾蝦醬炒，或是用豆醬等。

椰菜苗清洗貼士｜多做一步炒菜防彈油

椰菜苗不是一般街市有得賣，記者今次就去九龍城城南道的泰國舖，通常是用一個綁實的、打了氣的膠袋裝住，就像金魚街的金魚一樣。椰菜苗貼近根部的位置比較髒，我的處理方法是先浸水15分鐘，沖洗後再摘出葉子，再洗淨。

由於今次用的是生炒方法，炒菜前請確保要瀝乾水分，不然會彈油。炒椰菜苗的油量別太少，多油炒出來才會靚，亦比較油量。

蒜蓉炒椰菜苗食譜

蒜蓉炒椰菜苗（炒/Stir-fry）

2-3人分量 1級難度 15分鐘



材料：

椰菜苗半斤

蒜頭半個

辣椒1條

鹽少許

糖少許

魚露少許



1.椰菜苗用水浸洗15分鐘，摘出葉子部分。

2.蒜去衣、剁成蒜蓉備用，辣椒切圈，備用。

3.鑊燒熱下油，中小火爆香蒜蓉，略炒。

4.加入糖、鹽、魚露，中小火炒椰菜苗至軟身，加辣椒炒勻即成。



不失敗秘訣：

*炒椰菜苗要多一點油，一來蒜沒那麼易燶，二來炒得比較靚和油亮。

*蒜蓉中小火慢慢爆出味，才加椰菜苗炒。

*加糖炒椰菜苗有助提味，減少澀味。



椰菜苗是少數蔬菜蘊含大量有益抗氧化營養素，含豐富維他命C及維他命K，具有幫助鐵質吸收、鞏固骨骼生長的食療功效。

