天氣乍暖還寒，注意保暖時亦不忘留意春天的養生貼士，以助身體慢慢適應天氣改變。春天多吃辛溫或辛甘發散食物，可輔助機體内新陳代謝升發，肝氣疏洩。此外，亦應先調理脾胃，脾好自然不易感到疲乏。脾臟喜歡偏甜的食物味道，如食物中帶有自然的甘味，有益脾健胃之效。因此，是次三餸一湯集合了當造、辛溫食物及脾臟喜愛的木瓜魚片去濕湯水，以助身體適應。



三餸一湯食譜：蝦仁炒蛋、蘆筍炒豬頸肉、油鹽水粉絲花甲、木瓜魚湯。

油鹽水粉絲煮花甲

油鹽水粉絲煮花甲是漁家菜常見的煮法，簡單鮮味，更可邊吃邊喝湯，粉絲把所有鮮味盡吸，做到一滴都不浪費。食譜中用的是大頭菜，喜歡的也可以用榨菜，但如果想增加口感應選用大頭菜。

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油鹽水粉絲煮花甲食譜

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蝦仁炒蛋

春天宜吃辛溫食物，韭黃便是其中一樣，搭配蝦仁與炒蛋簡單又美味。基本上使用急凍蝦仁已足夠下鑊前，也必須抹乾，或可以生粉略醃，避免煮時出水影響肉質。把蝦炒至七成熟，再炒軟韭黃，最後才落蛋液一起快炒，便可避免炒蛋過老了。

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蘆筍炒豬頸肉

春天的當造蔬菜非蘆筍莫屬，爽脆的蘆筍加蒜蓉炒已經夠好味，再加同樣有咬口的豬頸肉一併炒香，用來作伴飯菜一流。水分充足的蘆筍最爽口，處理前先將蘆筍放進水中，浸到蘆筍尾段，最好打直浸，令尾部吸收水分，讓底部保持有水分滋潤，以防食物水分流失。

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蘆筍炒豬頸肉食譜

薏米木瓜魚片湯

初春正是養生好時節，脾胃調理得宜，身體自然健康。薏米木瓜魚片湯集合不同的健脾去濕食材如薏米、紅棗，味道清甜入喉舒暢。煲魚湯常用鯇魚尾或大魚尾，如略嫌煎魚大油煙又麻煩，不妨將魚尾改用鯇魚片。對比下，魚香味當然不及前者，但大大減低處理時間，方便快捷。

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剪接：葉思雅