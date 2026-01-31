羊肚菌松茸淮山湯水食譜｜功效健脾和胃+補腎強腰、2類人不宜

羊肚菌煲咩湯好？羊肚菌松茸淮山湯水，因為羊肚菌、姬松茸的味道鮮甜，所以菌香味濃郁，湯水味道非常鮮甜，功效有助健脾和胃、補腎強腰。攝影︰尹嘉蔚



羊肚菌功效健脾養胃 姬松茸補腦益腎

羊肚菌在雲南被稱為「菇中之王」，是珍稀的食用菌，所以價錢一般較高。羊肚菌燉湯有助養胃，它也適合配搭不同食材，炒、煮、燉皆是一流。羊肚菌功效｜補腎壯陽9益處鐵=冬菇31倍！點揀點煮2禁忌+推介湯水

姬松茸，又稱巴西蘑菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。姬松茸功效｜降血糖護關節7功效4類人不宜 挑選5招點浸點煮4食譜

羊肚菌松茸淮山湯（尹嘉蔚攝）

羊肚菌松茸淮山湯｜各食材療效▼▼

+ 2

羊肚菌松茸淮山湯食材療效 羊肚菌：性平、味甘，助消滯和胃，化痰理氣。 姬松茸：性平、味甘，有助健腦益腎，扶正補虛。 腰果：性味甘，平。補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。 合桃：味甘，性溫。助補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便。 花生：性平，味甘；入脾、肺經。醒脾和胃、潤肺化痰、滋養調氣、清咽止咳。 淮山：味甘，性平。益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。 紅蘿蔔：性味平、甘，微辛。能健脾寬中、養肝明目、化痰止咳、清熱解毒。

羊肚菌松茸淮山湯（尹嘉蔚攝）

羊肚菌松茸淮山湯食譜

羊肚菌松茸淮山湯食譜

羊肚菌松茸淮山湯食譜

羊肚菌松茸淮山湯材料 羊肚菌9顆（15克） 紅蘿蔔1條（270克） 姬松茸6顆（15克） 鮮淮山2段（120克） 腰果15克 薑3大片 合桃15克 水1.5公升 花生15克 鹽適量

羊肚菌松茸淮山湯做法 1.將羊肚菌、姬松茸沖洗，浸半小時至稍軟。 2.全部材料洗淨，紅蘿蔔、鮮淮山、薑切塊。 3.湯鍋內注水，放入紅蘿蔔、鮮淮山、薑，開大火煲滾。 4.加入其餘材料，水再煲滾後用細火煮1小時，加適量鹽調味完成。

羊肚菌松茸淮山湯不失敗秘訣：

浸菇水可以留用，放入湯一起煲滾，菌香味更濃。

新鮮淮山比乾淮山好，湯水更甜滑。

註冊中醫師潘仲恆對「羊肚菌松茸淮山湯」的食用建議︰

~羊肚菌松茸淮山湯可健脾和胃、補腎強腰。

~每周可飲1湯碗（1次）。

~痛風人士忌飲、濕疹或皮膚病人士少飲。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



其他湯水食譜：

健康湯水食譜｜節瓜蘋果粟米湯補腎健脾清熱去濕 2類人慎吃節瓜

節瓜蘋果粟米湯食譜

去濕湯食譜｜南豆薏仁茯神湯健脾利濕 春天濕重可飲4類人不宜