羊肚菌松茸淮山湯水食譜｜功效健脾和胃+補腎強腰、2類人不宜
羊肚菌煲咩湯好？羊肚菌松茸淮山湯水，因為羊肚菌、姬松茸的味道鮮甜，所以菌香味濃郁，湯水味道非常鮮甜，功效有助健脾和胃、補腎強腰。攝影︰尹嘉蔚
羊肚菌功效健脾養胃 姬松茸補腦益腎
羊肚菌在雲南被稱為「菇中之王」，是珍稀的食用菌，所以價錢一般較高。羊肚菌燉湯有助養胃，它也適合配搭不同食材，炒、煮、燉皆是一流。羊肚菌功效｜補腎壯陽9益處鐵=冬菇31倍！點揀點煮2禁忌+推介湯水
姬松茸，又稱巴西蘑菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。姬松茸功效｜降血糖護關節7功效4類人不宜 挑選5招點浸點煮4食譜
羊肚菌松茸淮山湯｜各食材療效▼▼
羊肚菌：性平、味甘，助消滯和胃，化痰理氣。
姬松茸：性平、味甘，有助健腦益腎，扶正補虛。
腰果：性味甘，平。補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。
合桃：味甘，性溫。助補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便。
花生：性平，味甘；入脾、肺經。醒脾和胃、潤肺化痰、滋養調氣、清咽止咳。
淮山：味甘，性平。益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。
紅蘿蔔：性味平、甘，微辛。能健脾寬中、養肝明目、化痰止咳、清熱解毒。
羊肚菌松茸淮山湯食譜
羊肚菌9顆（15克）
紅蘿蔔1條（270克）
姬松茸6顆（15克）
鮮淮山2段（120克）
腰果15克
薑3大片
合桃15克
水1.5公升
花生15克
鹽適量
1.將羊肚菌、姬松茸沖洗，浸半小時至稍軟。
2.全部材料洗淨，紅蘿蔔、鮮淮山、薑切塊。
3.湯鍋內注水，放入紅蘿蔔、鮮淮山、薑，開大火煲滾。
4.加入其餘材料，水再煲滾後用細火煮1小時，加適量鹽調味完成。
羊肚菌松茸淮山湯不失敗秘訣：
浸菇水可以留用，放入湯一起煲滾，菌香味更濃。
新鮮淮山比乾淮山好，湯水更甜滑。
註冊中醫師潘仲恆對「羊肚菌松茸淮山湯」的食用建議︰
~羊肚菌松茸淮山湯可健脾和胃、補腎強腰。
~每周可飲1湯碗（1次）。
~痛風人士忌飲、濕疹或皮膚病人士少飲。
~如有疑問，請向中醫師諮詢。
