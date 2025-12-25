哮喘預防｜研究：Omega-3提升肺功能紓緩哮喘　7食物富含奧米加3

Omega-3功效｜奧米加3功效｜奧米加3脂肪酸在人體健康中扮演非常重要角色，如維持腦部、眼睛及神經系統等的正常運作，奧米加3有助減少身體的發炎反應，也能減少中風、心血管疾病引發的死亡風險。美國更有研究指出，奧米加3有助治療哮喘及慢性肺病。



奧米加3脂肪酸好處｜成人需每天攝取500毫克

奧米加3脂肪酸是構成細胞膜的主要成分，也是血液中脂蛋白的重要元素，而脂蛋白是協助運送各類不溶於水的脂質。奧米加3在人體內後續合成的物質，在心血管、免疫、中樞神經與生殖系統等方面都產生作用，能夠促進脂質代謝，減少壞膽固醇及三酸甘油酯的含量，減少動脈硬化、降低血壓、預防心血管與中風等疾病等。

聯合國糧食及農業組織指引，成人每天可攝取250至2000毫克奧米加3脂肪酸。而美國心臟協會建議成人每日的攝取量應為至少500毫克、心血管疾病的人士則為1000毫克，而高血脂人士在醫生指示下攝取量應為2000至4000毫克。美國康奈爾大學營養科學系主任Patricia Cassano指出，奧米加3具有抗炎作用，可能有助於維持肺部健康。

奧米加3脂肪酸好處｜美國新研究：奧米加3可提高肺功能

美國國家衛生院對15000名美國人進行了研究，第一部分是觀察性研究，參與者是身體健康及沒有慢性肺部疾病，研究人員平均觀察參與者七年。研究發現，血液中奧米加3脂肪酸含量愈高，肺功能下降速度就愈慢，減低慢性肺病例如哮喘和慢性阻塞性肺病的風險。

研究的第二部，是涉及超過50萬名歐洲患者的研究遺傳資料。研究發現，較高水平的奧米加3脂肪酸會有更好的肺功能。此研究的成員，康奈爾大學營養學家Bonnie Patchen表示，將來這可能會轉化為針對慢性肺病高危人群的個性化飲食建議，而此項研究已在《美國呼吸與危重護理醫學雜誌上》刊登。

按下圖看7種含豐富奧米加3的食物：

1. 三文魚

不妨多攝取三文魚或其他深海魚，如吞拿魚、鯖魚、比目魚等，都能健康補充奧米加3脂肪酸。

2. 種子類

芝麻、南瓜籽、向日葵籽不僅富含奧米加3脂肪酸，也含有鋅質及鐵質。南瓜籽很適合當作孕婦的營養小點心，每30克的南瓜籽就有約100毫克的奧米加3脂肪酸。

3. 椰菜花

椰菜花富含奧米加3脂肪酸，不管水煮或煮成湯都很適合孕婦。含有椰菜花的一餐，可攝取200毫克的奧米加3脂肪酸。此外，椰菜花還含有很多纖維、維他命A、維他命C、葉酸（Folate），對小孩和產後媽媽都很健康。

4. 豆腐

100克的豆腐含有的奧米加3脂肪酸高達400毫克，能補足人體一天所需。懷孕或產後的女性也可吃豆腐補充蛋白質和鈣。豆腐食譜合集｜家常菜甜品湯水20款簡易做法 椒鹽紅燒糖醋最百搭

5. 黃豆

一些富含奧米加3脂肪酸的食物能讓小孩變得聰明，黃豆就是其中一種，此外，還有益於一般女生和孕婦的健康，幫助預防疾病且有助體內胎兒的成長。

6. 牛奶和乳製品

孕婦需要多補充奧米加3脂肪酸來幫助胎兒的腦部發育，所以請別忘了要攝取鮮奶、乳酪等營養食物。

7. 合桃

合桃是奧米加3脂肪酸很好的攝取來源，而且還能降低飢餓感。懷孕時攝取合桃，能讓小孩頭腦壯壯，增加記憶力與專注力。

