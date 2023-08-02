海藻營養｜新超級食物穩定血糖紓緩柏金遜5好處　海帶昆布點分？

海藻類多含豐富的水溶性纖維、蛋白質、不飽和脂肪酸及礦物質等，更是低熱量食物，可增強人們的飽腹感。美國註冊營養師更指出海藻類將會是新一代超級食物。



美國註冊營養師更指出海藻類將會是新一代超級食物。(網上圖片)

搜尋海藻詞語人數上升近380％

美國註冊營養師Amy Gorin指出，海藻可能愈來愈受歡迎，因為它提供多種營養物質，隨著素食人口不斷增加，這些營養對於素食者來說，是非常重要的補充劑。應用程式Pinterest的趨勢報告指出，近年搜尋海藻詞語的人數上升了近380％，而市場研究公司Statista亦表示，人們在2018年花費了共26億美元在海藻類的相關產品，反映出人們開始意識到海藻的益處。

按下圖看3種海藻點分？

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海藻類營養（每100克）



卡路里5

脂肪0克

蛋白質0.2克

納質6.7微克

碳水化合物1.2克

纖維0.1克

鎂質14.4微克

鈣質7.2微克

鉀質6.3微克

鐵質0.89微克

磷質15.7微克



按下圖看海藻食物5大好處：

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海藻類食物5大好處

1）製造紅血球

每100克海藻可提供鐵質每日建議攝入量一半，鐵質是製造血紅素的主要元素，負責運送氧氣至身體各個部位。同時鐵質與體內能量代謝、免疫作用有關，人類新陳代謝裡的每個環節幾乎都需要鐵質。

海藻含豐富的鐵質，是製造血紅素的主要元素。（網上圖片）

2）有助骨骼合成

海藻含有鎂質，是人體不可或缺的礦物質，有助製造蛋白質及合成骨骼或DNA等，鎂質還能幫助神經傳導及肌肉運作，也有穩定血糖的功效，並能保持關節軟骨的健康。

3）保護甲狀腺

甲狀腺需要碘來產生激素，但是我們的身體無法產生碘，因此需要從飲食中獲取，而海藻類含有豐富的碘質。如沒有攝入足夠的碘，身體就無法產生甲狀腺激素，最終有機會出現甲狀腺問題。

4）保護神經系統

2015 年發表在《Journal Marine Drugs》的一項研究指出，海藻具有神經保護作用，讓神經元的損失較少，而且提升傳輸速度，並可能對帕金遜病患者有所幫助。

5）有助減肥

每100克海藻只有2克蛋白質，而且熱量也很低，有助於減肥。海藻中的卡拉膠可以充當益生元，為腸道中的有益細菌提供營養，而且海藻中的可溶性纖維，可提供增強飽腹感，有助控制食慾。

海藻可提供增強飽腹感，有助控制食慾。（資料圖片）

參考資料：The Healthy／康健